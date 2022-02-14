"Красивый водопад". Китай потребовал от лыжницы удалить из Instagram видео потопа в Олимпийской деревне

Финская лыжница выложила в соцсетях кадры плачевного состояния Олимпийской деревни. Из-за неисправности водопровода вода струилась по стенам и заливала помещение.

Представительница сборной команды Финляндии Катри Люлюнперя утверждает, что власти Китая потребовали от нее удалить фото- и видеоконтент, который она сняла в Олимпийской деревне. Об этом сообщает Fox Sport.

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Лыжница сделала видео и фотографии в залитом водой помещении олимпийской деревни. В минувший четверг, 10 февраля, 28-летняя спортсменка поделилась в Instagram кадрами стекающей с потолка и стен воды.

[ + – ] Финская лыжница показала Олимпийскую деревню [ + – ] Финская лыжница показала Олимпийскую деревню [ + – ] Финская лыжница показала Олимпийскую деревню [ + – ] Финская лыжница показала Олимпийскую деревню

На этих снимках также видны электроприборы, что свидетельствует о грубом нарушении техники безопасности в домах олимпийцев. К своим сторис финская лыжница добавила подпись: "Помогите".

В дальнейшем Люлюнперя выложила дополнительные записи из Пекина, на одной из них люди в защитной экипировке проводят очистку помещения.

"Красивый водопад, который мы продолжаем наблюдать, пока перекрывают воду и останавливают потоп", — написала спортсменка.

Также сообщается, что Люлюнперя опубликовала скриншоты переписки, в которых от нее потребовали удалить опубликованные материалы. Она попыталась отшутиться, отметить нелепость такой просьбы, и напомнила представителям властей Поднебесной, что они не могут с ней обращаться так же, как со своими собственными гражданами.

Лыжница уже завершила выступления, на прошлой неделе ей не удалось пройти дальше квалификационного этапа в женском спринте.

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