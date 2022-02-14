UA
UA
Разделы
Материалы
Спорт

"Красивый водопад". Китай потребовал от лыжницы удалить из Instagram видео потопа в Олимпийской деревне

6718

Финская лыжница выложила в соцсетях кадры плачевного состояния Олимпийской деревни. Из-за неисправности водопровода вода струилась по стенам и заливала помещение.

Представительница сборной команды Финляндии Катри Люлюнперя утверждает, что власти Китая потребовали от нее удалить фото- и видеоконтент, который она сняла в Олимпийской деревне. Об этом сообщает Fox Sport.

Лыжница сделала видео и фотографии в залитом водой помещении олимпийской деревни. В минувший четверг, 10 февраля, 28-летняя спортсменка поделилась в Instagram кадрами стекающей с потолка и стен воды.

Финская лыжница, Олимпийская деревня
Финская лыжница показала Олимпийскую деревню
Финская лыжница, Олимпийская деревня
Финская лыжница показала Олимпийскую деревню
Финская лыжница, Олимпийская деревня
Финская лыжница показала Олимпийскую деревню
Финская лыжница, Олимпийская деревня
Финская лыжница показала Олимпийскую деревню
Финская лыжница, Олимпийская деревня
Финская лыжница, Олимпийская деревня
Финская лыжница, Олимпийская деревня
Финская лыжница, Олимпийская деревня

На этих снимках также видны электроприборы, что свидетельствует о грубом нарушении техники безопасности в домах олимпийцев. К своим сторис финская лыжница добавила подпись: "Помогите".

В дальнейшем Люлюнперя выложила дополнительные записи из Пекина, на одной из них люди в защитной экипировке проводят очистку помещения.

"Красивый водопад, который мы продолжаем наблюдать, пока перекрывают воду и останавливают потоп", — написала спортсменка.

Также сообщается, что Люлюнперя опубликовала скриншоты переписки, в которых от нее потребовали удалить опубликованные материалы. Она попыталась отшутиться, отметить нелепость такой просьбы, и напомнила представителям властей Поднебесной, что они не могут с ней обращаться так же, как со своими собственными гражданами.

Лыжница уже завершила выступления, на прошлой неделе ей не удалось пройти дальше квалификационного этапа в женском спринте.

Ранее Фокус сообщал, что врачи запретили участвовать в соревнованиях норвежской звезде биатлона, которая, как подкошенная, рухнула на финишной линии. Теперь по медицинским показаниям упавшая в обморок биатлонистка вынуждена вернуться из Пекина домой.