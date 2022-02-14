"Гарний водоспад". Китай вимагає від лижниці видалити з Instagram відео потопу в Олімпійському селі

Фінська лижниця виклала в соцмережах кадри жалюгідного стану Олімпійського села. Через несправність водопроводу вода струмувала по стінах і заливала приміщення.

Представниця збірної команди Фінляндії Катрі Люлюнперя стверджує, що влада Китаю зажадала від неї видалити фото- та відеоконтент, який вона зняла в Олімпійському селі. Про це повідомляє Fox Sport.

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Лижниця зробила відео та фотографії в залитому водою приміщенні олімпійського села. Минулого четверга, 10 лютого, 28-річна спортсменка поділилася в Instagram кадрами води, що стікала зі стелі та стін.

[ + – ] Фінська лижниця показала Олімпійське село [ + – ] Фінська лижниця показала Олімпійське село [ + – ] Фінська лижниця показала Олімпійське село [ + – ] Фінська лижниця показала Олімпійське село

На цих знімках також видно електроприлади, що свідчить про грубе порушення техніки безпеки в будинках олімпійців. До своїх сторіс фінська лижниця додала підпис: "Допоможіть".

Надалі Люлюнперя виклала додаткові записи з Пекіна, на одному з них люди в захисному екіпіруванні проводять очищення приміщення.

"Гарний водоспад, який ми продовжуємо спостерігати, поки перекривають воду та зупиняють потоп", — написала спортсменка.

Також повідомляється, що Люлюнперя опублікувала скриншоти листування, у яких від неї вимагали видалити опубліковані матеріали. Вона спробувала відбутися жартами, відзначити безглуздість такого прохання та нагадала представникам влади Піднебесної, що вони не можуть із нею поводитися так само, як зі своїми власними громадянами.

Лижниця вже завершила виступи, минулого тижня їй не вдалося пройти далі кваліфікаційного етапу в жіночому спринті.

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