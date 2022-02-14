"Моє серце розбите". Для норвезької зірки біатлону, яка втратила свідомість, Олімпіада закінчилася

Спортсменці з медичних міркувань заборонили брати участь у подальших стартах Олімпіади. Лікар команди пояснив, що це іноді трапляється.

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандревольд вирішила відмовитися від участі в естафеті та масстарті пекінської Олімпіади, аби зберегти здоров'я. Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

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Більшість дистанції 10-кілометрової гонки переслідування біатлоністка трималася в трійці лідерів. Але на останньому колі вона практично припинила боротьбу, зменшила темп, а з фінішної лінії тренери й інші біатлоністи забирали на руках.

"Звичайно, мені шкода. Моє серце розбите", — прокоментувала Тандревольд повідомлення про те, що з медичних міркувань їй заборонено брати участь у подальших стартах Олімпіади-2022.

[ + – ] Інгрід Тандревольд [ + – ] Інгрід Тандревольд

Біатлоністка ділилася своїми емоціями на пресконференції, сказавши, що "вчорашній гоночний день починався як один із найкращих у її кар'єрі, а закінчився як один із найгірших".

Лікар норвезької команди Ларс Кольсруд пояснив, що був змушений піти на такий крок. За його словами, незважаючи на те, що це погана новина для Інгрід, часом лікареві доводиться на це йти, щоб захистити спортсмена.

"Ми хочемо відвезти її додому, обстежити та з'ясувати, як їй можна допомогти, щоб подібного більше не траплялося", — сказав лікар.

Для 25-річної біатлоністки це була друга Олімпіада в складі сильної норвезької команди, і вона сподівається провести в цьому спорті "ще багато років".

"Найбільше мені в житті мені хочеться виходити на старт із моїми колегами по команді й іншими дівчатами. Але здоров'я важливіше", — сказала Тандревольд.

Раніше Фокус повідомляв, що норвезька біатлоністка відчула себе погано за кілометр до фінішу та практично зійшла з дистанції. Пройшовши останнє коло, Інгрід Тандревольд буквально впала на фінішній межі та лежала нерухомою.