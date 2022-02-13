Виносили на руках. Норвезька зірка біатлону зомліла за кілометр до фінішу (фото, відео)

Більшість гонки біатлоністка йшла в трійці лідерів. Однак на останньому колі сповільнила хід, впала і лежала нерухома.

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандревольд змусила похвилюватися про своє здоров'я після того, як упала на фінішній лінії 10-кілометрової гонки переслідування. 25-річна спортсменка не витримала навантаження, пов'язаного з висотою (1600 м), — і з фінішної межі тренерам та іншим біатлоністам довелося нести її на руках. Про це повідомляє The Sun.

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Ще за кілометр до фінішу біатлоністка претендувала на місце у трійці призерів. З останнього рубежу вона вийшла третьою та з досить комфортним відривом від суперниць. Проте на фініші впала і лежала нерухомо.

[ + – ] Падіння норвезької біатлоністки Фото: EPA [ + – ] Падіння норвезької біатлоністки

Це вже другий випадок переднепритомного стану з Тандревольд за три дні. Минулої п'ятниці, 11 лютого, біатлоністці також знадобилася допомога на фініші після того, як вона пройшла 7,5-кілометрову дистанцію.

Менеджер команди Пер-Арне Ботнан підтвердив, що Тандревольд була пры тямі. "Мені відомо тільки, що вона свідома і що їй надають допомогу. Ми не можемо святкувати наше золото і бронзу, поки не дізнаємося, що трапилося з Інгрід", — пояснив менеджер.

Лікар збірної Норвегії Ларс Кольсруда також підтвердила, що біатлоністка була при тямі.

Гонку виграла Марте Осблю-Ройселан, у колекції якої це вже третя золота медаль.

Під час трансляції було видно, що на одному з останніх підйомів Тандревольд йшла пішки, і її легко випереджали суперниці.

На етапі Кубка світу в Оберхофі спортсменка теж змушена була зійти з дистанції на останньому колі. Такий стан пояснюється миготливою аритмією.

"Коли я встала з килимка після заключної стрілянини, я відчула себе погано, у тілі начебто закінчилася енергія", — пояснила біатлоністка.

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