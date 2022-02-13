Уносили на руках. Норвежская звезда биатлона упала в обморок за километр до финиша (фото, видео)
Большую часть гонки биатлонистка шла в тройке лидеров. Однако на последнем круге замедлила ход, рухнула и лежала недвижимой.
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд заставила поволноваться о своем здоровье после того, как упала на финишной линии 10-километровой гонки преследования. 25-летняя спортсменка не выдержала нагрузки, связанной с высотой (1600 м), — и с финишной черты тренерам и другим биатлонистам пришлось уносить ее на руках. Об этом сообщает The Sun.
Еще за километр до финиша биатлонистка претендовала на место в тройке призеров. С последнего рубежа она вышла третьей и с достаточно комфортным отрывом от соперниц. Однако на финише рухнула и казалась недвижимой.
Это уже второй случай предобморочного состояния с Тандревольд за три дня. В прошлую пятницу, 11 февраля, биатлонистке также понадобилась помощь на финише после того, как она прошла 7,5-километровую дистанцию.
Менеджер команды Пер-Арне Ботнан подтвердил, что Тандревольд была в сознании. "Мне известно только, что она в сознании и что ей оказывают помощь. Мы не можем праздновать наше золото и бронзу, пока не узнаем, что случилось с Ингрид", — объяснил менеджер.
Врач сборной Норвегии Ларс Кольсруда также подтвердил, что биатлонистка была в сознании.
Гонку выиграла Марте Осблю-Ройселанн, в коллекции которой это уже третья золотая медаль.
Во время трансляции было видно, что на одном из последних подъемов Тандревольд шла пешком, и ее с легкостью опережали соперницы.
На этапе Кубка мира в Оберхофе спортсменка тоже была вынуждена сойти с дистанции на последнем круге. Такое состояние объясняется мерцательной аритмией.
"Когда я встала с коврика после заключительной стрельбы, я почувствовала себя плохо, в теле будто закончилась энергия", — объяснила биатлонистка.
Ранее Фокус сообщал, что российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера. На одной из тренировок в Пекине журналисты сделали фото спортсменки, которая расплакалась, разговаривая с тренером. Валиева ожидает решения суда, чтобы участвовать в короткой программе Олимпийских игр-2022.