"Мое сердце разбито". Для упавшей в обморок норвежской звезды биатлона Олимпиада закончилась

Спортсменке из медицинских соображений запретили участвовать в дальнейших стартах Олимпиады. Врач команды объяснил, что иногда это случается.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд решила отказаться от участия в эстафете и масс-старте пекинской Олимпиады, чтобы поберечь здоровье. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

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Большую часть дистанции 10-километровой гонки преследования биатлонистка держалась в тройке лидеров. Но на последнем круге она практически прекратила борьбу, сбавила темп, а с финишной линии тренеры и другие биатлонисты уносили на руках.

"Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито", — прокомментировала Тандревольд сообщения о том, что по медицинским соображениям ей запрещено участвовать в дальнейших стартах Олимпиады-2022.

[ + – ] Ингрид Тандревольд [ + – ] Ингрид Тандревольд

Биатлонистка делилась своими эмоциями на пресс-конференции, сказав, что "вчерашний гоночный день начинался как один из лучших в ее карьере, а закончился как один из худших".

Врач норвежской команды Ларс Кольсруд объяснил что был вынужден пойти на такой шаг. По его словам, несмотря на то, что это плохая новость для Ингрид, порой врачу приходится на это идти, чтобы защитить спортсмена.

"Мы хотим отвезти ее домой, обследовать и выяснить, как ей можно помочь, чтобы подобного больше не случалось", — сказал врач.

Для 25-летней биатлонистки это была вторая Олимпиада в составе сильной норвежской команды, и она надеется провести в этом спорте "еще много лет".

"Больше всего мне в жизни мне хочется выходить на старт с моими коллегами по команде и другими девушками. Но здоровье важнее", — сказала Тандревольд.

Ранее Фокус сообщал, что норвежская биатлонистка почувствовала себя плохо в километре до финиша и практически сошла с дистанции. Пройдя последний круг, Ингрид Тандревольд буквально рухнула на финишной черте и лежала недвижимой.