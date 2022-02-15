"Ни секунды не думал". Украинский биатлонист на Олимпиаде отдал свою лыжную палку сопернику

В дальнейшем капитану сборной Украины пришлось 200-300 метров бежать с одной палкой, теряя преимущество.

Во время гонки преследования на пекинской Олимпиаде украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в борьбе с немцем Йоханнесом Кюном случайно сломал его лыжную палку. Украинец мог уходить в отрыв, однако решил отдать сопернику свою палку, после чего ему пришлось бежать с одной 200-300 метров. Об этом сообщает "Суспільне".

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Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра отметил поступок олимпийца.

"Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою", — объяснил наставник команды, который подошел к представителями немецкой сборной, чтобы извиниться, а те уважительно отозвались о жесте фэйр-плэй Пидручного.

Капитан украинской команды пришел к финишу 13-м, с пятью промахами, а отставание от чемпиона Кантона Фийона Майе составило 3:38.4 минуты. Вместе с тем, Пидручный повторил личный олимпийский рекорд.

Что известно о Дмитрие Пидручном?

Для 30-летнего украинского биатлониста это уже третья Олимпиада. Пидручный — представитель Тернополя. В 2018 году на Играх в Пхенчхане он занял 21 место.

Ранее Фокус сообщал, что звезда биатлона из Норвегии упала в обморок на финише и в дальнейшем по состоянию здоровья была вынуждена уехать домой с Олимпиады. На пресс-конференции, которая оказалась прощальной, Ингрид Тандревольд говорила, что ее сердце разбито и что больше всего ей хотелось бы выходить на старт вместе с командой.