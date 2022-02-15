"Ні секунди не думав". Український біатлоніст на Олімпіаді віддав свій лижний ціпок супернику

Надалі капітанові збірної України довелося 200-300 метрів бігти з одним ціпком, втрачаючи перевагу.

Під час перегонів переслідування на пекінській Олімпіаді український біатлоніст Дмитро Підручний у боротьбі з німцем Йоханнесом Кюном випадково зламав його лижний ціпок. Українець міг йти у відрив, однак вирішив віддати супернику свій ціпок, після чого йому довелося бігти з одним 200-300 метрів. Про це повідомляє "Суспільне".

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Головний тренер збірної України Юрай Санітра відзначив учинок олімпійця.

"Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але ні секунди не думав і дав йому свою", — пояснив наставник команди, який підійшов до представників німецької збірної, щоб перепросити, а ті шанобливо відгукнулися про жест феєр-плей Підручного.

Капітан української команди прийшов до фінішу 13-м із п'ятьма промахами, а відставання від чемпіона Кантона Фійона Майє склало 3:38.4 хвилини. Водночас Підручний повторив особистий олімпійський рекорд.

Що відомо про Дмитра Підручного?

Для 30-річного українського біатлоніста це третя Олімпіада. Підручний — представник Тернополя. У 2018 році на Іграх у Пхенчхані він посів 21 місце.

Раніше Фокус повідомляв, що зірка біатлону з Норвегії зомліла на фініші й надалі за станом здоров'я була змушена виїхати додому з Олімпіади. На пресконференції, яка виявилася прощальною, Інгрід Тандревольд говорила, що її серце розбите та найбільше їй хотілося б виходити на старт разом із командою.