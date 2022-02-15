Назвали "короткоруким" и сломали нос. Полиция расследует нападение на вратаря сборной Англии

В потасовке между друзьями английского вратаря и другими посетителями паба одному из мужчин нанесли травмы, а пытавшемуся снять драку на видео разбили телефон.

Британская полиция проводит разбирательство в отношении первого номера сборной Англии Джордана Пикфорда после массовой драки, которая произошла в пабе города Саут-Тайнсайд в минувшее воскресенье. Об этом сообщает The Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Посетители высмеивали 27-летнего Пикфорда, называя его "короткоруким". Во время ссоры между друзьями вратаря и посетителями одному из пострадавших сломали нос, а пытавшемуся сделать видео инцидента, разбили телефон.

Полиция инициировала расследование и ищет свидетелей происшествия. Однако в отчете полиции не сообщается о том, что голкипер "Эвертона" на кого-либо нападал.

Известно, что к тому времени, когда к питейному заведению, где произошла потасовка, прибыли правоохранители, Пикфорд со товарищи уже уехали на микроавтобусе.

Согласно показаниям свидетелей из полицейского отчета, вратаря задирали, подзуживали, крича в его адрес обычные нелицеприятные слова, которые футболисты часто слышат от недовольных фанатов. Пикфорда, в частности, назвали "короткоруким".

Сообщается, что компания, с которой пришел голкипер, задержалась в пабе недолго, у них не было времени даже сесть и выпить. Одному из мужчин сломали нос.

По словам свидетеля, сам Пикфорд не пострадал, он был уже за дверью, как только потасовка началась.

Полиция пока никого не задержала.

[ + – ] Болельщик на трибуне высмеивает вратаря сборной.

Возможные причины нападения

В недавнем матче на поле "Ньюкасла" болельщики дразнили Джордана Пикфорда. Один из фанатов держал в руках надувного тироназавр Рекса, высмеивая вратаря, который прежде выступал за команду принципиального соперника — "Сандерленд". Еще один фанат пришел на матч в таком костюме.

[ + – ] Болельщик на трибуне в костюме тироназавра Рекса.

В карьере Пикфорда были выдающиеся выступления, например на Кубке мира 2018 года и Евро-2020, но в "Эвертоне", за который он сейчас играет, случались и ошибки.

Ранее Фокус сообщал, что мюнхенская "Бавария" впервые почти за 50 лет пропустила четыре гола за тайм. Клуб "Бохум", дебютировавший в Бундеслиге в текущем сезоне, разгромил мюнхенцев в домашнем матче.