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Назвали "короткоруким" и сломали нос. Полиция расследует нападение на вратаря сборной Англии

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Джордан Пикфорд, вратерь
Фото: Sky Sport | Первый номер сборной Англии Джордан Пикфорд

В потасовке между друзьями английского вратаря и другими посетителями паба одному из мужчин нанесли травмы, а пытавшемуся снять драку на видео разбили телефон.

Британская полиция проводит разбирательство в отношении первого номера сборной Англии Джордана Пикфорда после массовой драки, которая произошла в пабе города Саут-Тайнсайд в минувшее воскресенье. Об этом сообщает The Daily Mail.

Посетители высмеивали 27-летнего Пикфорда, называя его "короткоруким". Во время ссоры между друзьями вратаря и посетителями одному из пострадавших сломали нос, а пытавшемуся сделать видео инцидента, разбили телефон.

Полиция инициировала расследование и ищет свидетелей происшествия. Однако в отчете полиции не сообщается о том, что голкипер "Эвертона" на кого-либо нападал.

Известно, что к тому времени, когда к питейному заведению, где произошла потасовка, прибыли правоохранители, Пикфорд со товарищи уже уехали на микроавтобусе.

Согласно показаниям свидетелей из полицейского отчета, вратаря задирали, подзуживали, крича в его адрес обычные нелицеприятные слова, которые футболисты часто слышат от недовольных фанатов. Пикфорда, в частности, назвали "короткоруким".

Сообщается, что компания, с которой пришел голкипер, задержалась в пабе недолго, у них не было времени даже сесть и выпить. Одному из мужчин сломали нос.

По словам свидетеля, сам Пикфорд не пострадал, он был уже за дверью, как только потасовка началась.

Полиция пока никого не задержала.

Болельщик, Англия, футбол
Болельщик на трибуне высмеивает вратаря сборной.

Возможные причины нападения

В недавнем матче на поле "Ньюкасла" болельщики дразнили Джордана Пикфорда. Один из фанатов держал в руках надувного тироназавр Рекса, высмеивая вратаря, который прежде выступал за команду принципиального соперника — "Сандерленд". Еще один фанат пришел на матч в таком костюме.

тироназавра Рекса,
Болельщик на трибуне в костюме тироназавра Рекса.

В карьере Пикфорда были выдающиеся выступления, например на Кубке мира 2018 года и Евро-2020, но в "Эвертоне", за который он сейчас играет, случались и ошибки.

Ранее Фокус сообщал, что мюнхенская "Бавария" впервые почти за 50 лет пропустила четыре гола за тайм. Клуб "Бохум", дебютировавший в Бундеслиге в текущем сезоне, разгромил мюнхенцев в домашнем матче.