Назвали "короткоруким" і зламали ніс. Поліція розслідує напад на воротаря збірної Англії

У бійці між друзями англійського воротаря та іншими відвідувачами пабу одному з чоловіків завдали травм, а тому, хто намагався зняти бійку на відео, розбили телефон.

Британська поліція проводить розгляд щодо першого номера збірної Англії Джордана Пікфорда після масової бійки, яка сталася в пабі міста Саут-Тайнсайд минулої неділі. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Відвідувачі висміювали 27-річного Пікфорда, називаючи його "короткоруким". Під час сварки між друзями воротаря та відвідувачами одному з постраждалих зламали ніс, а тому, хто намагався зробити відео інциденту, розбили телефон.

Поліція ініціювала розслідування і шукає свідків події. Проте в звіті поліції не повідомляється про те, що голкіпер "Евертона" на будь-кого нападав.

Відомо, що на той час, коли до питного закладу, де сталася бійка, прибули правоохоронці, Пікфорд із товаришами вже поїхали на мікроавтобусі.

Згідно зі свідченнями свідків із поліцейського звіту, воротаря дражнили, під'юджували, кричачи на його адресу звичайні неприємні слова, які футболісти часто чують від невдоволених фанатів. Пікфорда, зокрема, назвали "короткоруким".

Повідомляється, що компанія, з якою прийшов голкіпер, затрималася в пабі недовго, вони не мали часу навіть сісти і випити. Одному з чоловіків зламали носа.

За словами свідка, сам Пікфорд не постраждав, він був уже за дверима, щойно бійка почалася.

Поліція поки що нікого не затримала.

[ + – ] Уболівальник на трибуні висміює воротаря збірної

Можливі причини нападу

У нещодавньому матчі на полі "Ньюкасла" вболівальники дражнили Джордана Пікфорда. Один із фанатів тримав у руках надувного тироназавр Рекса, висміюючи воротаря, який раніше виступав за команду принципового суперника — "Сандерленд". Ще один фанат прийшов на матч у такому костюмі.

[ + – ] Уболівальник на трибуні в костюмі тироназавра Рекса

У кар'єрі Пікфорда були визначні виступи, наприклад, на Кубку світу 2018 року та Євро-2020, але в "Евертоні", за який він зараз грає, траплялися і помилки.

Раніше Фокус повідомляв, що мюнхенська "Баварія" вперше майже за 50 років пропустила чотири голи за тайм. Клуб "Бохум", що дебютував у Бундеслізі цього сезону, розгромив мюнхенців у домашньому матчі.