Молчаливый протест. Южнокорейские комментаторы игнорировали выступление Валиевой из-за допинга

В Южной Корее возмущены участием российской фигуристки в Олимпиаде и требуют положить конец "государственному допинг-проекту России".

Накануне, 15 февраля, южнокорейские телевизионные комментаторы сохраняли молчание во время выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в рамках короткой программы. Спортсменке разрешили участвовать в соревнованиях, несмотря на положительную допинг-пробу. Об этом сообщает CNN.

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"Хочу напомнить, что мы, как вещатели, не комментировали прокат спортсменки, которую допустили к Олимпиаде, несмотря на положительный допинг-тест", — объяснил такой молчаливый протест Ли Хен Ген, комментатор Seoul Broadcasting System (SBS).

"Российская государственная допинг-кампания"

Южнокорейская фигуристка Ли Хо Чжон, уже завершившая свою профессиональную карьеру, также высказалась о том, что не намерена комментировать выступление Валиевой.

"А как быть тем спортсменам, которые честно тренируются на протяжении всей жизни, чтобы завоевать право участвовать в Олимпиаде? — задала риторический вопрос экс-спортсменка. — Я этого не понимаю. Думаю, должны применяться строгие дисциплинарные меры, чтобы положить конец "государственной допинг-кампании России". Как человек, который любит этот спорт, и который в нем непосредственно участвовал, я просто возмущена".

Ранее Фокус сообщал, что организаторы Олимпиады решили показывать результаты Камилы Валиевой в произвольной программе со звездочкой. Пресс-служба МОК объяснила это тем, что в отношении Валиевой еще не завершено расследование, и ее баллы будут считаться предварительными. МОК ничем не может помочь российской фигуристке в этом отношении.