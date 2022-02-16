МОК может аннулировать результат Камилы Валиевой в произвольной программе

В пресс-службе МОК заявили, что результаты Валиевой подлежат расследованию и будут считаться предварительными, и что комитет "мало чем можем помочь".

Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе по фигурному катанию будут показаны со звездочкой. Так решил Международный олимпийский комитет. Об этом сообщает CNN.

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О решении комитета рассказал пресс-секретарь спортивного ведомства Марк Адамс. Поскольку допинговое расследование в отношении Валиевой все еще продолжается, ее результаты будут считаться предварительными и подлежат расследованию.

Также маловероятно, что 15-летняя фигуристка появится на пресс-конференции после выступлений.

На вопрос журналистов о том, что МОК сделал, чтобы помочь фигуристке, Адамс ответил, что представители комитета остаются на связи с командой спортсменки, но "мало чем могут помочь" в этом вопросе.

"Мы конечно поддерживаем связь с ее командой, — объяснил Адамс. — Ее благополучие для нас приоритет, но мы мало что можем сделать… Нам всем нужно очень ответственно подходить к тому, как обсуждается этот вопрос, который все еще не разрешен".

"Двойные стандарты"

В начале этой недели американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон, которой запретили участвовать в Олимпиаде из-за марихуаны, заявила, что в деле Валиевой имеет место практика двойных стандартов.

Перед Олимпийскими играми в Токио-2020 результаты тестирования показали наличие в организме Ричардсон следов каннабиса.

"Единственная разница в том, что я молодая темнокожая девушка", — написала американская спортсменка в Twitter.

Представитель пресс-службы МОК Марк Адамс ответил, что не видит большого сходства между двумя этими случаями. О результатах положительной допинг-пробы легкоатлетки стало известно заранее, и американское антидопинговое агентство на месяц запретило ей участвовать в соревнованиях.

21-летняя легкоатлетка была одной из главных надежд олимпийской сборной США, она победила в отборе для участия в олимпийской стометровке.

Напомним, что российской фигуристке все же разрешили участвовать в соревнованиях, с определенными ограничениями. Валиева победила в короткой программе и расплакалась прямо на катке.

Ранее Фокус сообщал, что в допинг-пробе Валиевой нашли следы еще двух "сомнительных" веществ. Помимо триметазидина российская фигуристка принимала еще два препарата, которые используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, кардиологи высказывают сомнения относительно целесообразности применения этих лекарств.