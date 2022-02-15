Камила Валиева выиграла короткую программу и расплакалась (фото, видео)

Фигуристка показала лучший результат, второе место заняла еще одна представительница РФ, третье место — у японки. Украинка Шаботова заняла последнее, 30-е место.

Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала лучший результат в короткой программе на пекинской Олимпиаде-2022 и не смогла совладать с эмоциями после выступления. Об этом сообщает Eurosport.

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Судьи оценили прокат фигуристки в 82,16 балла.

Россиянка Анна Щербакова заняла второе место (80,20), третье место — у японки Каори Сакамото (79,84).

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, для которой Олимпиада в Пекине стала дебютной, по результатам короткой программы заняла последнее место среди 30-и участниц.

Такой результат исключает ее участие в произвольной программе. Исполняя двойной аксель, 16-летняя фигуристка упала и, к тому же, допустила несколько других ошибок. Судьи оценили выступление украинки в 48,68 балла.

Произвольная программа состоится в четверг, 17 февраля.

Напомним, что из-за допингового скандала участие Камилы Валиевой короткой программе было под вопросом, а положительную допинг-пробу спортсменка на судебном заседании CAS объяснила тем, что запрещенное вещество могло оказаться в ее крови случайно — посредством бытового загрязнения вместе с "дедушкиным лекарством". По словам Валиевой, запрещенное вещество триметазидин, следы которого обнаружили в допинг-пробе фигуристки, принимал ее дедушка как лекарство от заболевания сердца.

Ранее Фокус сообщал, что МОК решил отменить церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022, приняв во внимание положительный допинг-тест Камилы Валиевой.