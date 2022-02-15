Каміла Валієва виграла коротку програму та розплакалася (фото, відео)

Фігуристка показала найкращий результат, друге місце посіла ще одна представниця РФ, третє місце – у японки. Українка Шаботова посіла останнє, 30 місце.

Російська фігуристка Каміла Валієва продемонструвала найкращий результат у короткій програмі на пекінській Олімпіаді-2022 і не змогла впоратися з емоціями після виступу. Про це повідомляє EuroSport.

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Судді оцінили прокат фігуристки у 82,16 бали.

Росіянка Анна Щербакова посіла друге місце (80,20), третє місце у японки Каорі Сакамото (79,84).

Українська фігуристка Анастасія Шаботова, для якої Олімпіада в Пекіні стала дебютною, за результатами короткої програми посіла останнє місце серед 30 учасниць.

Такий результат унеможливлює її участь у довільній програмі. Виконуючи подвійний аксель, 16-річна фігуристка впала і, до того ж, припустилася кількох інших помилок. Судді оцінили виступ українки у 48,68 балів.

Довільна програма відбудеться у четвер, 17 лютого.

Нагадаємо, що через допінговий скандал участь Каміли Валієвої в короткій програмі була під питанням, а позитивну допінг-пробу спортсменка на судовому засіданні CAS пояснила тим, що заборонена речовина могла опинитися в її крові випадково — за допомогою побутового забруднення разом із "ліками дідуся". За словами Валієвої, заборонена речовина триметазидин, сліди якої виявили у допінг-пробі фігуристки, приймав її дідусь як ліки від захворювання серця.

Раніше Фокус повідомляв, що МОК вирішив скасувати церемонію нагородження фігуристів на Олімпіаді-2022, взявши до уваги позитивний допінг-тест Каміли Валієвої.