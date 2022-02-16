До результату Каміли Валієвої в довільній програмі додасться зірочка*, – МОК

У пресслужбі МОК заявили, що результати Валієвої підлягають розслідуванню і будуть вважатися попередніми, і що комітет "мало чим може допомогти".

Результати російської фігуристки Каміли Валієвої у довільній програмі з фігурного катання будуть показані із зірочкою. Так вирішив Міжнародний олімпійський комітет. Про це повідомляє CNN.

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Про рішення Комітету розповів прессекретар спортивного відомства Марк Адамс. Оскільки допінгове розслідування щодо Валієвої все ще продовжується, її результати будуть вважатися попередніми та підлягають розслідуванню.

Також малоймовірно, що 15-річна фігуристка з’явиться на пресконференції після виступів.

На запитання журналістів про те, що МОК зробив, щоб допомогти фігуристці, Адамс відповів, що представники Комітету залишаються на зв'язку з командою спортсменки, але "мало чим можуть допомогти" в цьому питанні.

"Ми, звичайно, підтримуємо зв'язок з її командою, — пояснив Адамс. — Її благополуччя для нас пріоритет, але ми мало що можемо зробити… Нам усім потрібно дуже відповідально підходити до того, як обговорюється це питання, яке все ще не вирішене".

"Подвійні стандарти"

На початку цього тижня американська легкоатлетка Ша'каррі Річардсон, якій заборонили брати участь в Олімпіаді через марихуану, заявила, що в справі Валієвої присутня практика подвійних стандартів.

Перед Олімпійськими іграми в Токіо-2020 результати тестування показали наявність в організмі Річардсона слідів канабісу.

"Єдина різниця в тому, що я молода темношкіра дівчина", — написала американська спортсменка у Twitter.

Представник пресслужби МОК Марк Адамс відповів, що не бачить великої подібності між цими двома випадками. Про результати позитивної допінг-проби легкоатлетки стало відомо заздалегідь й американське антидопінгове агентство на місяць заборонило їй брати участь у змаганнях.

21-річна легкоатлетка була однією з головних надій олімпійської збірної США, перемогла у відборі для участі в олімпійській стометрівці.

Нагадаємо, що російській фігуристці все ж таки дозволили брати участь у змаганнях, із певними обмеженнями. Валієва перемогла в короткій програмі та розплакалася прямо на ковзанці.

Раніше Фокус повідомляв, що в допінг-пробі Валієвої знайшли сліди ще двох "сумнівних" речовин. Крім триметазидину російська фігуристка приймала ще два препарати, що використовуються для лікування серцево-судинних захворювань. Разом із тим кардіологи висловлюють сумніви щодо доцільності застосування цих ліків.