Мовчазний протест. Південнокорейські коментатори ігнорували виступ Валієвої через допінг

У Південній Кореї обурені участю російської фігуристки в Олімпіаді та вимагають покласти край державному допінг-проєкту Росії.

Напередодні, 15 лютого, південнокорейські телевізійні коментатори зберігали мовчання під час виступу російської фігуристки Каміли Валієвої в межах короткої програми. Спортсменці дозволили брати участь у змаганнях, незважаючи на позитивну допінг-пробу. Про це повідомляє CNN.

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"Хочу нагадати, що ми як мовники не коментували прокат спортсменки, яку допустили до Олімпіади, незважаючи на позитивний допінг-тест", — пояснив такий мовчазний протест Лі Хьон Гьон, коментатор Seoul Broadcasting System (SBS).

Російська державна допінг-кампанія

Південнокорейська фігуристка Лі Хо Чжон, яка вже завершила свою професійну кар'єру, також висловилася про те, що не має наміру коментувати виступ Валієвої.

"А як бути тим спортсменам, які чесно тренуються протягом усього життя, щоб завоювати право брати участь в Олімпіаді? — поставила риторичне питання ексспортсменка. — Я цього не розумію. Думаю, повинні застосовуватися суворі дисциплінарні заходи, щоб покласти край державній допінг-кампанії Росії. Як людина, яка любить цей спорт, і яка в ній безпосередньо брала участь, я просто обурена".

Раніше Фокус повідомляв, що організатори Олімпіади вирішили показувати результати Камілі Валієвої у довільній програмі із зірочкою. Пресслужба МОК пояснила це тим, що проти Валієвої ще не завершено розслідування, і її бали вважатимуться за попередні. МОК нічим не може допомогти російській фігуристці щодо цього.