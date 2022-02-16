Спецпроект Focus.ua и СК "ІНГО": "Пекинские итоги". Герой Абраменко, биатлонисты приближаются к медалям

Александр Абраменко выиграл серебряную медаль в соревнованиях по фристайлу, а биатлонисты сборной Украины приближаются к пьедесталу в командных соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры в Пекине близятся к своему завершению, но украинская сборная уже может похвастать одной выигранной медалью. При благоприятном стечении обстоятельств, у наших спортсменов еще есть шансы пополнить медальную копилку на еще одну награду: все зависит от выступлений биатлонистов в масс-старте.

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Фокус, при поддержке страховой компании "ІНГО", подводит промежуточные итоги выступления Украины на Олимпиаде-2022. Ранее мы рассказывали о гражданском протесте скелетониста Владислава Гераскевича и борьбе биатлонистов Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного за медали Олимпиады-2022.

СК "ІНГО" — официальный страховой партнер Национального Олимпийского комитета Украины.

День 11: биатлонисты — в топ-10, Шаботова — аутсайдер

Украинские биатлонисты в течение Олимпийских игр в Пекине показывали разные результаты, но с каждым разом занимали места все выше, будто набирая форму уже по ходу Олимпиады. Отложим вопросы к тренерскому штабу, почему произошло именно так, но за выступление в мужской эстафете нашим спортсменам может быть совершенно не стыдно. Первым из четверки мужчин в составе украинской команды стартовал Богдан Цымбал, который отличился чистой стрельбой, использовав по одному дополнительному патрону на двух рубежах. Эстафету Цымбал передал с 9-м результатом, оставив хороший потенциал для своих партнеров по команде.

[ + – ] Украинские биатлонисты финишировали в топ-10 мужской эстафеты на Олимпиаде-2022 Фото: НОК Украины

Артем Прима свой этап начал с меньшей скоростью, а после попал в борьбу с погодными условиями. Это нашло свое отражение на скорости украинца, которого подвела и стрельба: если огневой рубеж лежа он прошел хорошо, то после стрельбы стоя ему пришлось идти на еще один штрафной круг. Эстафету он передал на 12-й позиции. Антон Дудченко смог улучшить результат до 11-го места, а последним из украинцев за дело взялся Дмитрий Пидручный. Но лидеру нашей сборной не повезло в стрельбе — он отправился на два штрафных круга, которые помешали побороться за высокие позиции. Тем не менее, Пидручный довел дело до финиша на 9-м месте.

В тот же день удачу в прыжках с трамплина пытался поймать Дмитрий Мазурчук, но украинцу снова не повезло. В финале он занял лишь 32-е место.

Украина на Олимпиаде-2022 была представлена и в финале женского фигурного катания. Анастасия Шаботова успешно прошла квалификацию, но в решающем этапе допустила несколько ошибок. Судьи выступление украинской представительницы оценили самыми низкими баллами — 30-е место как итог.

[ + – ] Анастасия Шаботова прошла в финал Олимпиады, но показала последний результат Фото: НОК Украины

Завершился день квалификацией в финал соревнований по фристайлу. Украинец Александр Абраменко пробился в финал с пятым результатом, а вот Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский квалификацию не преодолели.

День 12: первая медаль Украины на Олимпиаде-2022

Именно Александр Абраменко стал пока единственным украинцем, который выиграл медаль на Олимпиаде-2022. В решающем соревновании 33-летний спортсмен показал второй результат, обеспечив серебряную медаль. Велика вероятность того, что Александр Абраменко вновь станет единственным украинским спортсменом, который смог добиться положительного результата на зимних Олимпийских играх. Впервые это произошло четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда представитель Николаевской области стал олимпийским чемпионом.

Кроме успеха Абраменко, Украина в 12-й соревновательный день была представлена в женской эстафете по биатлону. Именно в этой дисциплине в Сочи-2014 наши спортсменки выиграли золотую медаль. На этот раз украинские биатлонистки остались без медалей, но выступили достойно, заняв 7-е место. Первой из украинок стартовала Ирина Петренко, показавшая идеальную стрельбу на обоих рубежах, но ей не хватало скорости. В итоге, Петренко передала эстафету 10-й. Вступившая вместо нее в борьбу Юлия Джима стреляла не так успешно, допустив попадание на один штрафной круг. Свой этап Джима завершила с 12-м результатом. Далее шестикилометровую дистанцию должна была преодолеть Анастасия Меркушина. Как и Ирина Петренко, Меркушина показала идеальный результат в стрельбе и добавила скорости, передав эстафету на 8-й позиции. Последней от Украины бежала переболевшая коронавирусом Елена Билосюк. 35-летняя биатлонистка впечатлила болельщиков, ни разу не промахнувшись в стрельбе и показав хорошую скорость. В итоге, Украина завершила гонку на 7-м месте.

[ + – ] Юлия Джима во время эстафеты на Олимпиаде-2022 Фото: НОК Украины

Среди других спортсменов, которые представляли Украину на Олимпиаде-2022, горнолыжник Иван Ковбаснюк не смог финишировать в мужском слаломе, а Ульяна Дуброва не прошла дальше четвертьфинала в соревнованиях по шорт-треку.

Олимпиада-2022: в каких дисциплинах выступит Украина?

Украина на Олимпийских играх в Пекине в последние соревновательные дни будет представлена только в биатлоне, где осталось разыграть комплекты медалей в масс-старте.

Мужчины, масс-старт: Дмитрий Пидручный и Артем Прима (пятница, 18 февраля);

Женщины, масс-старт: Юлия Джима и Анастасия Меркушина (суббота, 19 февраля).

Олимпиада-2022: зачет медалей

За три дня до конца Олимпийских игр в Пекине общий медальный зачет возглавляет команда Норвегии. Именно эта страна выглядит фаворитом Олимпиады-2022. Второе место за спортсменами из Германии, а на третьей позиции расположилась команда США.

[ + – ] Олимпиада-2022: Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершаются 20 февраля.