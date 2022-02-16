Спецпроєкт Focus.ua та СК "ІНГО": "Пекінські підсумки". Герой Абраменко, біатлоністи наближаються до медалей

Олександр Абраменко виграв срібну медаль у змаганнях з фристайлу, а біатлоністи збірної України наближаються до п'єдесталу у командних змаганнях.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні наближаються до свого завершення, але українська збірна вже може похвалитися однією виграною медаллю. За сприятливого збігу обставин, наші спортсмени ще мають шанси поповнити медальну скарбничку на ще одну нагороду: все залежить від виступів біатлоністів у мас-старті.

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Фокус, за підтримки страхової компанії "ІНГО", підбиває проміжні підсумки виступу України на Олімпіаді-2022. Раніше ми розповідали про громадянський протест скелетоніста Владислава Гераскевича та боротьбу біатлоністів Юлії Джими та Дмитра Підручного за медалі Олімпіади-2022.

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День 11: біатлоністи — у топ-10, Шаботова – аутсайдер

Українські біатлоністи протягом Олімпійських ігор у Пекіні показували різні результати, але з кожним разом займали місця все вище, ніби набираючи форму вже під час Олімпіади. Відкладемо питання до тренерського штабу, чому сталося саме так, але за виступ у чоловічій естафеті нашим спортсменам може бути зовсім не соромно. Першим із четвірки чоловіків у складі української команди стартував Богдан Цимбал, який вирізнився чистою стріляниною, використавши по одному додатковому патрону на двох рубежах. Естафету Цимбал передав із 9-м результатом, залишивши хороший потенціал для своїх партнерів по команді.

[ + – ] Українські біатлоністи фінішували у топ-10 чоловічої естафети на Олімпіаді-2022 Фото: НОК України

Артем Прима свій етап розпочав із меншою швидкістю, а потім потрапив у боротьбу з погодними умовами. Це відбилося на швидкості українця, якого підвела і стрільба: якщо вогневий рубіж лежачи він пройшов добре, то після стрільби стоячи йому довелося йти на ще одне штрафне коло. Естафету він передав на 12 позиції. Антон Дудченко зміг покращити результат до 11 місця, а останнім з українців за справу взявся Дмитро Підручний. Але лідеру нашої збірної не пощастило у стрільбі — він вирушив на два штрафні кола, які завадили поборотися за високі позиції. Проте Підручний довів справу до фінішу на 9-му місці.

Того ж дня успіх у стрибках із трампліну намагався спіймати Дмитро Мазурчук, але українцю знову не пощастило. У фіналі він посів лише 32 місце.

Україна на Олімпіаді-2022 була представлена у фіналі жіночого фігурного катання. Анастасія Шаботова успішно пройшла кваліфікацію, але на вирішальному етапі припустилася кількох помилок. Судді виступ української представниці оцінили найнижчими балами — 30 місце як підсумок.

[ + – ] Анастасія Шаботова пройшла у фінал Олімпіади, але показала останній результат Фото: НОК України

Завершився день кваліфікацією у фінал змагань із фристайлу. Українець Олександр Абраменко пробився у фінал із п'ятим результатом, а ось Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський кваліфікацію не подолали.

День 12: перша медаль України на Олімпіаді-2022

Саме Олександр Абраменко став поки що єдиним українцем, який виграв медаль на Олімпіаді-2022. У вирішальному змаганні 33-річний спортсмен показав другий результат, забезпечивши срібну медаль. Велика ймовірність того, що Олександр Абраменко знову стане єдиним українським спортсменом, який зміг досягти позитивного результату на зимових Олімпійських іграх. Вперше це сталося чотири роки тому на Олімпіаді у Пхенчхані. Тоді представник Миколаївщини став олімпійським чемпіоном.

Окрім успіху Абраменка, Україна у 12-й день змагання була представлена в жіночій естафеті з біатлону. Саме у цій дисципліні у Сочі-2014 наші спортсменки виграли золоту медаль. Цього разу українські біатлоністки залишилися без медалей, але виступили гідно, посівши 7 місце. Першою з українок стартувала Ірина Петренко, яка показала ідеальну стрільбу на обох рубежах, але їй не вистачало швидкості. У підсумку Петренко передала естафету 10-ю. Юлія Джима, яка вступила замість неї в боротьбу, стріляла не так успішно, допустивши попадання на один штрафний круг. Свій етап Джима завершила із 12-м результатом. Далі шестикілометрову дистанцію мала подолати Анастасія Меркушина. Як і Ірина Петренко, Меркушина показала ідеальний результат у стрільбі та додала швидкості, передавши естафету на 8-й позиції. Останньою від України бігла Олена Білосюк, яка перехворіла на коронавірус. 35-річна біатлоністка вразила вболівальників, жодного разу не промахнувшись у стрільбі та показавши гарну швидкість. У підсумку Україна завершила гонку на 7-му місці.

[ + – ] Юлія Джима під час естафети на Олімпіаді-2022 Фото: НОК України

Серед інших спортсменів, які представляли Україну на Олімпіаді-2022, гірськолижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати у чоловічому слаломі, а Уляна Дуброва не пройшла далі за чвертьфінал у змаганнях з шорт-треку.

Олімпіада-2022: у яких дисциплінах виступить Україна?

Україна на Олімпійських іграх у Пекіні в останні дні змагання буде представлена тільки в біатлоні, де залишилося розіграти комплекти медалей у мас-старті.

Чоловіки, мас-старт: Дмитро Підручний та Артем Прима (п'ятниця, 18 лютого);

Жінки, мас-старт: Юлія Джима та Анастасія Меркушина (субота, 19 лютого).

Олімпіада-2022: залік медалей

За три дні до кінця Олімпійських ігор у Пекіні загальний медальний залік очолює команда Норвегії. Саме ця країна виглядає фаворитом Олімпіади-2022. Друге місце за спортсменами із Німеччини, а на третій позиції розташувалася команда США.

[ + – ] Олімпіада-2022: Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні завершуються 20 лютого.