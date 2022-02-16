ITF запретила играть матч Кубка Дэвиса в Киеве. Его перенесут в другую страну

Комитет учел то, что Украине присвоили статус наивысшей опасности или полной эвакуации (full evacuation), и то что многие страны вывозят своих граждан.

Комитет Кубка Дэвиса ITF провел заседании и вынес решение о переносе матча Первой Мировой группы между командами Украины и Барбадоса. Матч должен был состояться в Киеве 4-5 марта. Теперь место проведения изменится, но даты остаются прежними. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Представители Комитета Кубка Дэвиса ITF приняли такое решение, ознакомившись с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков.

Сообщается, что Украине присвоен статусе наивысшего уровня опасности, или полной эвакуации (full evacuation). Представители Комитета также учитывали то обстоятельство, что руководители многих стран призвали своих граждан как можно скорее выехать за пределы Украины.

В Федерации тенниса Украины до понедельника, 21 февраля, должны предложить руководству ITF нейтральные локации, на которых можно было бы провести этот матч с сохранением статуса как "домашнего".

Если предложений не последует, Международная федерация тенниса сама выберет страну, где состоится матч против Барбадоса, руководство которого уже заявило, что не готов принять матч на своей территории в столь сжатые сроки.

Ранее Фокус сообщал, что испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Australian Open-2022 и установил рекорд по количеству побед в турнирах "Большого шлема". Это уже 21 кубок в коллекции специалиста по грунтовым кортам. В финале Открытого чемпионата Австралии испанец оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.