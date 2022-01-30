Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Australian Open-2022 и установил рекорд

Спортсмен смог выиграть 21-й титул на турнирах "Большого шлема". В финале Надаль победил российского теннисиста Даниила Медведева.

В воскресенье, 30 января в Мельбурне завершился турнир Australian Open-2022. 35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль победил в финале российского спортсмена, вторую ракетку мира, Даниила Медведева, которому 25 лет. Финальный поединок длился почти 5 с половиной часов и в результате победа досталась испанцу. Эта победа принесла Надалю 21-й титул на турнирах "Большого шлема", сообщает Униан.

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Рафаэль Надаль выиграл 21-й титул на турнирах "Большого шлема" и установил новый рекорд. В финальном поединке Australian Open-2022 испанец одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым. В пяти сетах победил Надаль – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Для Надаля это вторая победа на турнире Australian Open, первую он одержал еще в 2009 году, когда одолел Роджера Федерера. Кстати у последнего, как и у Новака Джоковича по 20 титулов победителей турниров "Большого шлема".

Рафаэль Надаль шестой раз принимал участие в финале Australian Open, а Медведев вышел на корт в финальном поединке только второй раз и снова проиграл.

Испанский теннисист до этого 13 раз был победителм "Ролан Гаррос", 4 раза побеждал на US Open, 2 раза на "Уимблдоне".

Турнир Australian Open-2022 проходил в Мельбурне, Австралия с 17 по 30 января.

Что касается выступлений украинских спортсменов на турнире, то в одиночном разряде не прошли первый круг Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. А Марта Костюк и Элина Свитолина не прошли 1/16 финала.

Призовой фонд Australian Open-2022 составлял 54 млн долларов. Победитель финального поединка получил 2,875 млн долларов, а за второе место давали 1,575 млн долларов.

У женщин победительницей Australian Open-2022 стала Эшли Барти, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис победили в парном мужском разряде, а Барбора Крейчикова и Катерина Синякова одержали победу в финале парного женского разряда.

Напоминаем, что российского теннисиста Даниила Медведева освистали на Australian Open. Публику возмутило послематчевое интервью спортсмена, которое он дал после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссима.

Также Фокус писал о том, что Новак Джокович собирается подать в суд на власти Австралии из-за того, что его депортировали из страны в начале турнира Australian Open-2022.