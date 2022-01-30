Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв Australian Open-2022 та встановив рекорд

Спортсмен зміг виграти 21 титул на турнірах "Великого шолома". У фіналі Надаль переміг російського тенісиста Данила Медведєва.

У неділю, 30 січня, у Мельбурні завершився турнір Australian Open-2022. 35-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг у фіналі російського спортсмена, другу ракетку світу Данила Медведєва, якому 25 років. Фінальний поєдинок тривав майже 5 з половиною годин і в результаті перемога дісталася іспанцеві. Ця перемога принесла Надалю 21 титул на турнірах "Великого шолома", повідомляє Уніан.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Рафаель Надаль виграв 21-й титул на турнірах "Великого шолома" та встановив новий рекорд. У фінальному поєдинку Australian Open-2022 іспанець здобув перемогу над росіянином Данилом Медведєвим. У п'яти сетах переміг Надаль — 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Для Надаля це друга перемога на турнірі Australian Open, першу він здобув ще 2009 року, коли здолав Роджера Федерера. До речі, у останнього, як і у Новака Джоковича, по 20 титулів переможців турнірів "Великого шолома".

Рафаель Надаль вшосте брав участь у фіналі Australian Open, а Медведєв вийшов на корт у фінальному поєдинку лише вдруге і знову програв.

Іспанський тенісист до цього 13 разів був переможцем "Ролан Гаррос", 4 рази перемагав на US Open, 2 рази на "Вімблдоні".

Турнір Australian Open-2022 проходив у Мельбурні, Австралія з 17 по 30 січня.

Щодо виступів українських спортсменів на турнірі, то в одиночному розряді не пройшли перше коло Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. А Марта Костюк та Еліна Світоліна не пройшли 1/16 фіналу.

Призовий фонд Australian Open-2022 становив 54 млн. доларів. Переможець фінального поєдинку отримав 2,875 млн. доларів, а за друге місце давали 1,575 млн. доларів.

У жінок переможницею Australian Open-2022 стала Ешлі Барті, Нік Кірьос та Танасі Коккінакіс перемогли у парному чоловічому розряді, а Барбора Крейчикова та Катерина Синякова здобули перемогу у фіналі парного жіночого розряду.

Нагадуємо, що російського тенісиста Данила Медведєва освистали на Australian Open. Публіку обурило післяматчеве інтерв'ю спортсмена, яке він дав після перемоги над канадцем Феліксом Оже Альяссіма.

Також Фокус писав про те, що Новак Джокович збирається подати до суду на владу Австралії через те, що його депортували з країни на початку турніру Australian Open-2022.