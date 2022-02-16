ITF заборонила грати матч Кубка Девіса в Києві. Його перенесуть до іншої країни

Комітет врахував те, що Україні надали статус найвищої небезпеки або повної евакуації (full evacuation) і що багато країн вивозять своїх громадян.

Комітет Кубка Девіса ITF провів засідання й ухвалив рішення про перенесення матчу Першої Світової групи між командами України та Барбадосу. Матч мав відбутися в Києві 4-5 березня. Тепер місце проведення зміниться, але дати залишаються незмінними. Про це повідомляє Федерація тенісу України на своїй сторінці у Facebook.

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Представники Комітету Кубка Девіса ITF ухвалили таке рішення, ознайомившись із доповіддю незалежних радників із безпеки та контролю ризиків.

Повідомляється, що Україні надано статус найвищого рівня небезпеки, або повної евакуації (full evacuation). Представники Комітету також враховували ту обставину, що керівники багатьох країн закликали своїх громадян якнайшвидше виїхати за межі України.

У Федерації тенісу України до понеділка, 21 лютого, мають запропонувати керівництву ITF нейтральні локації, на яких можна було б провести цей матч зі збереженням статусу як домашнього.

Якщо пропозицій не буде, Міжнародна федерація тенісу сама вибере країну, де відбудеться матч проти Барбадосу, керівництво якого вже заявило, що не готове прийняти матч на своїй території в такі стислі терміни.

Раніше Фокус повідомляв, що іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв Australian Open-2022 і встановив рекорд за кількістю перемог у турнірах "Великого шолома". Це вже 21 кубок у колекції спеціаліста з ґрунтових кортів. У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії іспанець виявився сильнішим за росіянина Данила Медведєва.