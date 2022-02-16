Вратарь "Реала" Куртуа раскрыл секрет, который помог отразить пенальти Месси

По словам Куртуа, он догадался, что аргентинец пробьет в левый угол, потому что перед игрой просматривал записи других матчей.

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что перед матчем с французским "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов он изучал, как бьет пенальти семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

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По словам Куртуа, он догадался, что аргентинец будет бить в левый от него угол.

"Я изучал его. Он однажды уже промахнулся, когда играл за "Барселону", мяч попал в штангу, — объяснил Куртуа, вспомнив встречу "Реала" с "Барселоной" в 2013 году, когда Куртуа стоял в воротах. — За "ПСЖ" у него тоже есть незабитый пенальти, и он пробивал в правый угол. Я сказал себя, что он увереннее бьет в левый угол, так он забивал "Брюгге" и "Ницце" в Кубке Франции. Я сказал себе: нужно прыгать влево".

Пенальти был назначен за снос в штрафной площади "Реала" нападающего Килиана Мбаппе. Месси забрал у французского нападающего мяч, решив пробить с точки самостоятельно, а вратарь Куртуа выручил "Реал". Это уже пятый незабитый пенальти Месси в матчах Лиги чемпионов.

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Благодаря отраженному 11-метровому "сливочным" до последних секунд встречи в Париже удавалось сохранять ворота неприкосновенными, но Киллиан Мбаппе взял игру на себя — обыграл двух защитников "Реала" и пробил между ног бельгийскому киперу "Реала".

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После матча Куртуа написал в соцсетях, что тяжело осознавать, что пропущенный мяч в конце матча свел на нет все героические усилия команды. "Но, несмотря на это, нужно ценить проделанную работу и сыграть хорошо в ответном матче", — объяснил бельгиец.

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