Воротар "Реала" Куртуа розкрив секрет, який допоміг відбити пенальті Мессі

За словами Куртуа, він здогадався, що аргентинець проб'є в лівий кут, бо перед грою переглядав записи інших матчів.

Бельгійський воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа розповів, що перед матчем із французьким "ПСЖ" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів він вивчав, як б'є пенальті семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі. Про це повідомляє RMC Sport.

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За словами Куртуа, він здогадався, що аргентинець битиме в лівий від нього кут.

"Я вивчав його. Він одного разу вже схибив, коли грав за "Барселону", м'яч влучив у штангу, — пояснив Куртуа, згадавши зустріч "Реала" з "Барселоною" у 2013 році, коли Куртуа стояв у воротах. — За "ПСЖ" у нього теж є незабитий пенальті, і він пробивав у правий кут. Я сказав собі, що він впевненіше б'є в лівий кут, так він забивав "Брюгге" та "Ніцце" у Кубку Франції. Я сказав собі: треба стрибати вліво".

Пенальті був призначений за знесення в штрафному майданчику "Реала" нападника Кіліана Мбаппе. Мессі забрав у французького нападника м'яч, вирішивши пробити з точки самостійно, а воротар Куртуа врятував "Реал". Це вже п'ятий незабитий пенальті Мессі в матчах Ліги чемпіонів.

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Завдяки відбитому 11-метровому "вершковим" до останніх секунд зустрічі в Парижі вдавалося зберігати ворота недоторканними, але Кілліан Мбаппе взяв гру на себе — обіграв двох захисників "Реала" і пробив між ніг бельгійському кіперу "Реала".

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Після матчу Куртуа написав у соцмережах, що важко усвідомлювати, що пропущений м'яч наприкінці матчу звів нанівець усі героїчні зусилля команди. "Але, попри це, потрібно цінувати виконану роботу і зіграти добре в матчі-відповіді", — пояснив бельгієць.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція проводить розгляд щодо воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда, на якого вболівальники напали в пабі. Футболіста обізвали "короткоруким", а його товаришу зламали носа. Ще одному чоловікові, який намагався зняти бійку на відео, розбили телефон.