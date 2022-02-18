В сеть утекло видео, на котором Тутберидзе "не щадит Валиеву" на Олимпиаде
Видеозапись воспитательной беседы тренера со своей фигуристкой возмутила пользователей YouTube.
Опубликовано видео, на котором тренер российской фигуристки Камилы Валиевой не проявляет к ней "сочувствия" на пекинской Олимпиаде. Запись, очевидно, была сделана во время исполнения произвольной программы, к ней добавили комментарий: "Грубое обращение тренера с 15-летней Камилой". Ролик беседы наставника с юной подопечной опубликовал YouTube-канал Eurosport.
"Ты перестала бороться вообще. Объясни, ты где-то после акселя опустила вообще (руки)", — говорила тренер Этери Тутберидзе спортсменке.
Мнение аудитории, следившей за Валиевой на Олимпиаде-2022
Видео вызвало живой отклик у аудитории, очевидно, следившей за допинговым скандалом, в центре которого оказалась главная претендентка на золото в фигурном катании на Играх в Пекине.
Один из пользователей посоветовал Камиле спросить, "зачем старая ведьма положила лекарство от сердца в ее чай".
"Тренируют детей делать квады (четверные прыжки), чтобы в 17 они уже выходили на пенсию", — так высказался еще один пользователь, добавивший к своему комментарию хэштег, очевидно, призывающий уволить тренера Этери Тутберидзе.
"Методы короля Ричарда", — написал еще один пользователь.
"Да она ничего плохого не сказала, рабочие замечания к прокату. Сколько раз бывало, когда человек срывал первый прыжок, потом боролся за каждый следующий, это такой вид спорта вообще-то", — объяснил другой человек пользователям, у которых, очевидно, без знания русского сложилось превратное представление о тренере и ее методах работы.
"Тренер должен быть строгим, поэтому и результат есть у наших ребят! Разный менталитет и разные понятия у русских и западных людей", — добавила еще одна зрительница.
Напомним, что после допингового скандала с Камиллой Валиевой британский журналист Пирс Морган обвинил чиновников из РФ в издевательстве над детьми, отметив возраст 15-летней фигуристки. По его мнению, организаторы Олимпийских игр в Пекине в сговоре со спортивными чиновниками из РФ и поощряют такое отношение.
Ранее Фокус сообщал, что Валиева будет отстаивать свою репутацию и попросит вскрыть "пробу Б". Сторона фигуристки говорит о лабораторной ошибке, которая, возможно, произошла при анализе результатов.