У мережу потрапило відео, на якому Тутберідзе "не шкодує Валієву" на Олімпіаді

Відеозапис виховної бесіди тренерки зі своєю фігуристкою обурив користувачів YouTube.

Опубліковано відео, на якому тренерка російської фігуристки Каміли Валієвої не проявляє до неї "співчуття" на пекінській Олімпіаді. Запис, очевидно, був зроблений під час виконання довільної програми, до неї додали коментар: "Грубе поводження тренера з 15-річною Камілою". Ролик бесіди наставниці з молодою підопічною опублікував YouTube-канал Eurosport.

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"Ти перестала боротися взагалі. Поясни, ти десь після акселя опустила взагалі (руки)", — говорила тренерка Етері Тутберідзе спортсменці.

Думка аудиторії, яка стежила за Валієвою на Олімпіаді-2022

Відео викликало живий відгук в аудиторії, яка, очевидно, стежила за допінговим скандалом, у центрі якого опинилася головна претендентка на золото у фігурному катанні на Іграх у Пекіні.

Один із користувачів порадив Камілі запитати, "навіщо стара відьма поклала ліки від серця в її чай".

"Тренують дітей робити квади (четверні стрибки), щоб у 17 вони вже виходили на пенсію", — так висловився ще один користувач, який додав до свого коментаря хештег, який, очевидно, закликає звільнити тренерку Етері Тутберідзе.

"Методи короля Річарда", — написав ще один користувач.

"Та вона нічого поганого не сказала, робочі зауваження до прокату. Скільки разів бувало, коли людина зривала перший стрибок, потім боролася за кожен наступний, це такий вид спорту взагалі", — пояснив інший чоловік користувачам, у яких, очевидно, без знання російської склалося мінливе уявлення про тренерку та її методи роботи.

"Тренер має бути суворим, тому і результат є в наших! Різний менталітет та різні поняття в російських та західних людей", — додала ще одна глядачка.

[ + – ] Каміла Валієва у сльозах після довільної програми.

[ + – ] Довільна програма Каміли Валієвої.

Нагадаємо, що після допінгового скандалу з Камілою Валієвою британський журналіст Пірс Морган звинуватив чиновників із РФ у знущанні з дітей, зазначивши вік 15-річної фігуристки. На його думку, організатори Олімпійських ігор у Пекіні у змові зі спортивними чиновниками з РФ та заохочують таке ставлення.

Раніше Фокус повідомляв, що Валієва відстоюватиме свою репутацію і попросить розкрити "пробу Б". Сторона фігуристки говорить про лабораторну помилку, яка, можливо, сталася під час аналізу результатів.