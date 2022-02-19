"Хочу доказать всем, что последнее место на Олимпиаде было нелепой случайностью", — фигуристка Шаботова

16-летняя спортсменка, ставшая известной после выступления под "Щедрик", намерена проявить себя на чемпионате мира.

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, представлявшая нашу страну на Олимпийских играх в Пекине, в эксклюзивном комментарии Фокусу подвела итоги своих выступлений на Олимпиаде-2022. 16-летняя спортсменка, сменившая гражданство с российского на украинское, заняла 7-е место в квалификации в командных соревнованиях и 30-е место в короткой программе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Первое впечатление — это совершенно другая атмосфера соревнований. Для меня все было по-новому, но очень понравилось. Особенно, командный турнир. Мы сделали много выводов из этих соревнований и настроены работать дальше, чтобы отыграться с последнего места и улучшить свои результаты в будущем", — рассказала Шаботова корреспонденту Фокуса в столичном аэропорту "Борисполь".

Анастасия Шаботова покорила украинских болельщиков выступлением в костюме с национальным орнаментом под произведение Николая Леонтовича "Щедрик". Девушка призналась, что получила огромное количество положительных откликов за свой прокат на Олимпиаде-2022.

"Я до сих пор не могу прочитать все сообщения, которые получила после выступления с "Щедриком". Стараюсь отвечать всем, но сообщений очень много. Радует, что большинство из них хорошие", — говорит Анастасия Шаботова.

[ + – ] Выступление Анастасии Шаботовой под "Щедрик" в 2021 году

Фигуристка признается, что идея танцевать под композицию Леонтовича изначально была отвергнута, но после импровизации на льду было принято решение утвердить номер и готовить его на Олимпиаду.

"Процесс построения номера с "Щедриком" был постепенным. Сначала мне предложили совершенно другую музыку, но в какой-то момент у моего хореографа возникла идея танцевать на льду под "Щедрик". Изначально мы не согласились, потому что было бы сложно кататься под эту музыку, подобрать подходящие движения. Но мы вышли на лед, я начала импровизировать и все получилось хорошо", — отметила Шаботова.

Спортсменка разочарована результатом в Пекине и намерена улучшить свои показатели на чемпионате мира, который состоится с 21 по 27 марта во французском Монпелье.

"Мои планы сейчас — хорошо подготовиться к чемпионату мира и отыграться на нем, чтобы всем показать, что последнее место на Олимпиаде было нелепой случайностью", — заявила Анастасия Шаботова.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как Александр Абраменко вернулся в Украину после выигранной серебряной медали на Олимпиаде-2022.