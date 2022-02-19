"Хочу довести всім, що останнє місце на Олімпіаді було безглуздим випадком", — фігуристка Шаботова

16-річна спортсменка, яка стала відомою після виступу під "Щедріком", має намір проявити себе на чемпіонаті світу.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка представляла нашу країну на Олімпійських іграх у Пекіні, в ексклюзивному коментарі Фокусу підбила підсумки своїх виступів на Олімпіаді-2022. 16-річна спортсменка, яка змінила громадянство з російської на українську, посіла 7-е місце у кваліфікації у командних змаганнях та 30-е місце у короткій програмі.

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"Перше враження — це зовсім інша атмосфера змагань. Для мене все було по-новому, але дуже сподобалося. Особливо, командний турнір. Ми зробили багато висновків із цих змагань і налаштовані працювати далі, щоб відігратися з останнього місця та покращити свої результати у майбутньому. ", — розповіла Шаботова кореспондентові Фокусу в столичному аеропорту "Бориспіль".

Анастасія Шаботова підкорила українських уболівальників виступом у костюмі із національним орнаментом під твір Миколи Леонтовича "Щедрик". Дівчина зізналася, що отримала величезну кількість позитивних відгуків за прокат на Олімпіаді-2022.

"Я досі не можу прочитати всі повідомлення, які отримала після виступу зі "Щедриком". Намагаюся відповідати всім, але повідомлень дуже багато. Тішить, що більшість із них хороші", — каже Анастасія Шаботова.

[ + – ] Виступ Анастасії Шаботової під "Щедрик" у 2021 році.

Фігуристка зізнається, що ідею танцювати під композицію Леонтовича спочатку було відкинуто, але після імпровізації на льоду було прийнято рішення затвердити номер і готувати його на Олімпіаду.

"Процес побудови номера зі "Щедриком" був поступовим. Спочатку мені запропонували зовсім іншу музику, але в якийсь момент у мого хореографа виникла ідея танцювати на льоду під "Щедрик". Спочатку ми не погодилися, бо було б складно кататися під цю музику, підібрати відповідні рухи. Але ми вийшли на лід, я почала імпровізувати і все вийшло добре", — зазначила Шаботова.

Спортсменка розчарована результатом у Пекіні та має намір покращити свої показники на чемпіонаті світу, який відбудеться з 21 по 27 березня у французькому Монпельє.

"Мої плани зараз — добре підготуватися до чемпіонату світу і відігратися на ньому, щоб усім показати, що останнє місце на Олімпіаді було безглуздою випадковістю", — заявила Анастасія Шаботова.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як Олександр Абраменко повернувся до України після виграної срібної медалі на Олімпіаді-2022.