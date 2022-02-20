Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр: где и когда смотреть

Олимпиада в Пекине подошла к своему завершению — сегодня состоится официальное закрытие.

В Пекине завершаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 20 февраля, состоится официальная церемония закрытия.

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Организаторы сообщают, что церемония будет непродолжительной. Часть украинской делегации уже покинула Пекин, а из оставшихся спортсменов украинский флаг на церемонии биатлонистка понесет Елена Билосюк. На Олимпиаде-2022 из-за коронавируса 35-летняя спортсменка пропустила почти все соревнования, но успела восстановиться к женской эстафете, в которой помогла украинкам финишировать с 7-м результатом.

В сценарии церемонии закрытия указаны выступления президента Пекинского Олимпийскго комитета Цай Ци, Международного Олимпийского комитета Томаса Баха и китайского лидера Си Цзиньпина.

Также во время церемонии наградят победителей в масс-старте в лыжных гонках — 30 км у женщин и 50 км у мужчин. Также предусмотрен парад флагов, который начнет страна-основатель Олимпийских игр — Греция.

Когда смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр?

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине начнется в 14:00 по киевскому времени. Смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр можно на телеканале UA:Перший, а также интернет-платформах MEGOGO и Oll.tv.

Украина на Олимпиаде-2022: как выступили украинские спортсмены?

Украинцы на Олимпийских играх в Пекине выиграли только одну медаль: в соревнованиях по фристайлу серебряную награду получил Александр Абраменко. Спортсмен уже вернулся в Киев и заявил, что посвящает выигранную медаль в Пекине всем украинцам.

Из-за проблем с коронавирусом потенциал украинской сборной оказался существенно ослаблен: в биатлоне нашей команде не могли помочь Дарья Блашко и Елена Билосюк, а фристайлисты не смогли выступить в командных соревнованиях, где они считались одними из фаворитов на медали.

Ранее Фокус разбирался в причинах провального выступления Украины на Олимпиаде-2022.