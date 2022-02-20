Церемонія закриття Зимових Олімпійських ігор: де і коли дивитись

Олімпіада в Пекіні підійшла до завершення — сьогодні відбудеться офіційне закриття.

У Пекіні завершуються зимові Олімпійські ігри. Сьогодні, 20 лютого, відбудеться офіційна церемонія закриття.

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Організатори повідомляють, що церемонія буде нетривалою. Частина української делегації вже покинула Пекін, а з спортсменів, що залишилися, український прапор на церемонії біатлоністка понесе Олена Білосюк. На Олімпіаді-2022 через коронавірус 35-річна спортсменка пропустила майже всі змагання, але встигла відновитися до жіночої естафети, в якій допомогла українкам фінішувати з 7-м результатом.

У сценарії церемонії закриття вказані виступи президента Пекінського Олімпійського комітету Цай Ці, Міжнародного Олімпійського комітету Томаса Баха та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Також під час церемонії нагородять переможців у мас-старті у лижних перегонах — 30 км у жінок та 50 км у чоловіків. Також передбачено парад прапорів, який розпочне країна-засновник Олімпійських ігор — Греція.

Коли дивитися на церемонію закриття Олімпійських ігор?

Церемонія закриття Олімпіади у Пекіні розпочнеться о 14:00 за київським часом. Дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор можна на телеканалі UA:Перший, а також на інтернет-платформах MEGOGO та Oll.tv.

Україна на Олімпіаді-2022: як виступили українські спортсмени?

Українці на Олімпійських іграх у Пекіні виграли лише одну медаль: у змаганнях з фрістайлу срібну нагороду отримав Олександр Абраменко. Спортсмен уже повернувся до Києва та заявив, що присвячує виграну медаль у Пекіні всім українцям.

Через проблеми з коронавірусом потенціал української збірної виявився суттєво ослабленим: у біатлоні нашій команді не могли допомогти Дар'я Блашко та Олена Білосюк, а фрістайлісти не змогли виступити у командних змаганнях, де вони вважалися одними з фаворитів на медалі.

Раніше Фокус розбирався у причинах провального виступу України на Олімпіаді-2022.