Футболистка сборной Новой Зеландии забила три мяча в свои ворота (видео)
Мекайла Мур в матче США — Новая Зеландия трижды поразила ворота собственной команды. Американская команда одержала победу с разгромным счетом.
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Центральная защитница сборной Новой Зеландии Мекайла Мур во время матча против сборной США отличилась уникальным достижением. Она забила три мяча в собственные ворота, обеспечив американским футболисткам комфортный результат. Интересно, что первые два мяча Мур забила с интервалом в одну минуту в начале матча, а "хет-трик" оформила на 36-й минуте матча. После этого Мур была заменена, а главный тренер команды Йитка Климкова обняла спортсменку, несмотря на причиненный команде вред.
"Очевидно, что она сейчас грустная и разочарованная, но у нее есть мы. Мы знаем, кто она, мы знаем, какой она великий игрок, и мы будем поддерживать ее, насколько это возможно.
Я сказала ей, что мы все знаем, какой она великий игрок, и в этом нет никаких сомнений, она надежный центральный защитник, в обороне ее трудно обыграть, она великолепна в воздухе, отличный распасовщик. Вот кто она, и это то, что ей нужно помнить, и это то, что мне придется повторять ей много раз", — сказала Климкова после матча, пытаясь поддержать свою подопечную.
Отметим, что матч завершился победой США со счетом 5:0. Интересно, что хет-трик Мур был реализован разными частями тела: левой и правой ногами, а также головой. В случае с первым взятием ворот Мекайла неудачно срезала мяч после навеса с фланга, а спустя 82 секунды мяч прилетел футболистке в лицо, после чего отправился в ворота. Третий мяч Мур забивала левой ногой, пытаясь прервать подачу в штрафную площадь, фактически, выполнив работу нападающих сборной США.
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