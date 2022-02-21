Футболістка збірної Нової Зеландії забила три м'ячі у свої ворота (відео)

Мейкайла Мур у матчі США — Нова Зеландія тричі влучила у ворота власної команди. Американська команда здобула перемогу з розгромним рахунком.

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Центральна захисниця збірної Нової Зеландії Мейкайла Мур під час матчу проти збірної США відзначилася унікальним здобутком. Вона забила три м'ячі у власні ворота, забезпечивши американським футболісткам комфортний результат. Цікаво, що перші два м'ячі Мур забила з інтервалом в одну хвилину на початку матчу, а "хет-трик" оформила на 36 хвилині матчу. Після цього Мур замінили, а головна тренерка команди Їтка Клімкова обійняла спортсменку, незважаючи на завдану команді шкоду.

"Очевидно, що вона зараз сумна і розчарована, але вона має нас. Ми знаємо, хто вона, ми знаємо, яка вона велика гравчиня, і ми підтримуватимемо її, наскільки це можливо.

Я сказала їй, що ми всі знаємо, яка вона велика гравчиня, і в цьому немає жодних сумнівів, вона надійна центральна захисниця, в обороні її важко обіграти, вона чудова в повітрі, чудовий розпасовувачка. Ось хто вона, і це те, що їй потрібно пам'ятати, і це те, що мені доведеться повторювати їй багато разів", — сказала Клімкова після матчу, намагаючись підтримати свою підопічну.

Зазначимо, що матч завершився перемогою США із рахунком 5:0. Цікаво, що хет-трик Мур реалізувала різними частинами тіла: лівою та правою ногами, а також головою. У випадку з першим взяттям воріт Мейкайла невдало зрізала м'яч після навісу з флангу, а через 82 секунди м'яч прилетів футболістці в обличчя, після чого полетів у ворота. Третій м'яч Мур забивала лівою ногою, намагаючись перервати подачу у штрафний майданчик, фактично виконавши роботу нападників збірної США.

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