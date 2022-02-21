Усами и прической спортсмен из США привлекал внимание к проблеме рака на Олимпиаде-2022 (фото, видео)

В детстве будущему чемпиону не разрешалось отращивать длинные волосы, отец следил за тем, чтобы сын своевременно посещал парикмахерскую.

Американский керлингист Мэтт Хэмилтон ничего не выиграл на Олимпиаде-2022 — матч за бронзу команда США проиграла Канаде. Как бы то ни было, 33-летний керлингист запомнился своей прической и усами. Впоследствии выяснилось, что волосы он отращивает специально, чтобы помочь ученым, которые занимаются исследованиями рака мозга. Об этом сообщает Click on Detroit.

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Хэмилтон рассказал, что, когда его отец никогда не разрешал носить длинные волосы и всегда следил за тем, чтобы он своевременно посещал парикмахерскую.

[ + – ] Керлингист из США [ + – ] Керлингист из США [ + – ] Керлингист из США [ + – ] Керлингист из США Фото: Twitter

"Я уже был 30-летним женатым мужчиной, и сказал: "Папа ты больше не можешь мне указывать, что делать". Это то, чего я всегда хотел", — объяснил спортсмен, который на прошлой Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане завоевал золотые медали.

Но длинные волосы — это не только делать образа. Некоммерческая организация Stache Strong, которая проводит исследования в области рака, с помощью запоминающейся внешности олимпийца решила привлечь внимание общественности к этой проблеме. Хэмилтону предложили присоединиться к их движению и внести свой вклад в дело борьбы с раком мозга.

Спортсмен пообещал отрезать свои волосы после Игр и отдать их на производство париков для детей. Такую акции спортсмен уже устраивал и после Чемпионата мира 2021 в Калгари.

[ + – ] США против Канады. Финальный турнир Олимпиады-2022 по керлингу.

Он предлагает всем неравнодушным зайти в его Instagram "hamscurl", кликнуть ссылку в био и пожертвовать деньги. На благотворительность также идет половина средств, вырученных от продажи мерча.

Кроссовки SB Dunk

[ + – ] Кастомные кроссовки SB Dunk [ + – ] Кастомные кроссовки SB Dunk [ + – ] Кастомные кроссовки SB Dunk [ + – ] Кастомные кроссовки SB Dunk [ + – ] Кастомные кроссовки SB Dunk [ + – ] Кастомные кроссовки SB Dunk

Поклонники керлинга обратили внимание и на обувью Хэма. На соревнованиях он выступает в ярких кастомных SB Dunk: специально для спортсмена кроссовки для скейтборда превратили в керлинговые. В дополнение к обуви Хэм носит носки с персонажами анимационного сериала "Рик и Морти".

Ранее Фокус сообщал, что австрийский горнолыжник потерял палку во время заезда, но все же принес победу своей сборной на Олимпиаде-2022. Йоханнес Штрольц 7 месяцев назад работал дорожным полицейским, а на Играх в Пекине завоевал три медали.