Усами и прической спортсмен из США привлекал внимание к проблеме рака на Олимпиаде-2022 (фото, видео)
В детстве будущему чемпиону не разрешалось отращивать длинные волосы, отец следил за тем, чтобы сын своевременно посещал парикмахерскую.
Американский керлингист Мэтт Хэмилтон ничего не выиграл на Олимпиаде-2022 — матч за бронзу команда США проиграла Канаде. Как бы то ни было, 33-летний керлингист запомнился своей прической и усами. Впоследствии выяснилось, что волосы он отращивает специально, чтобы помочь ученым, которые занимаются исследованиями рака мозга. Об этом сообщает Click on Detroit.
Хэмилтон рассказал, что, когда его отец никогда не разрешал носить длинные волосы и всегда следил за тем, чтобы он своевременно посещал парикмахерскую.
"Я уже был 30-летним женатым мужчиной, и сказал: "Папа ты больше не можешь мне указывать, что делать". Это то, чего я всегда хотел", — объяснил спортсмен, который на прошлой Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане завоевал золотые медали.
Но длинные волосы — это не только делать образа. Некоммерческая организация Stache Strong, которая проводит исследования в области рака, с помощью запоминающейся внешности олимпийца решила привлечь внимание общественности к этой проблеме. Хэмилтону предложили присоединиться к их движению и внести свой вклад в дело борьбы с раком мозга.
Спортсмен пообещал отрезать свои волосы после Игр и отдать их на производство париков для детей. Такую акции спортсмен уже устраивал и после Чемпионата мира 2021 в Калгари.
Он предлагает всем неравнодушным зайти в его Instagram "hamscurl", кликнуть ссылку в био и пожертвовать деньги. На благотворительность также идет половина средств, вырученных от продажи мерча.
Кроссовки SB Dunk
Поклонники керлинга обратили внимание и на обувью Хэма. На соревнованиях он выступает в ярких кастомных SB Dunk: специально для спортсмена кроссовки для скейтборда превратили в керлинговые. В дополнение к обуви Хэм носит носки с персонажами анимационного сериала "Рик и Морти".
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