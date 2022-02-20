Даже с одной палкой. Австрийский горнолыжник принес победу сборной на Олимпиаде-2022

Австриец, который 7 месяцев назад работал дорожным полицейским, завоевал третью медаль в Пекине.

В воскресенье, 20 февраля, во время финального заезда смешанных горнолыжных команд австриец Йоханнес Штрольц потерял свою палку, но тем не менее помог команде завоевать золотую медаль. Об этом сообщает Eurosport.

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В прошлом году из-за серии плохих результатов австрийского горнолыжника исключили из сборной, и он устроился работать дорожным полицейским. Спустя чуть более полугода на пекинской Олимпиаде Штрольц стал обладателем уникального достижения — выиграл золото в альпийской суперкомбинации, как и его отец в Калгари-1988.

Штрольц, который на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золота в альпийской суперкомбинации и серебра в слаломе, входил в состав сборной Австрии, наряду с Катариной Линсбергер, Катариной Труппе и Стефаном Бреннштайнером.

[ + – ] Фото: AP | Йоханнес Штрольц

В финальном раунде австрийцы оказались сильнее немцев. В коллекции Штрольца это уже третья медаль Олимпиады.

Заезд, в котором 29-летний горнолыжник соревновался с Александром Шмидтом из Германии, не обошелся без небольшой заминки. Штрольц потерял одну лыжную палку.

И хотя он пришел к финишу позже соперника — отставание составило 1,30 секунды — все же горнолыжник показал необходимое время для общей победы австрийской сборной.

"Хорошо завершать выступления на Олимпиаде с медалью", — сказал в интервью журналистом Штрольц. который на Играх в Пекине повторил достижение своего отца в аналогичной дисциплине на Играх в Калгари-1988.

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