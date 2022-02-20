Навіть з одним ціпком. Австрійський гірськолижник приніс перемогу збірній на Олімпіаді-2022

Австрієць, який 7 місяців тому працював дорожнім поліцейським, завоював третю медаль у Пекіні.

У неділю, 20 лютого, під час фінального заїзду змішаних гірськолижних команд австрієць Йоганнес Штрольц втратив ціпок, проте допоміг команді завоювати золоту медаль. Про це повідомляє EuroSport.

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Минулого року через серію поганих результатів австрійського гірськолижника виключили зі збірної, і він влаштувався працювати поліцейським. Через півроку на пекінській Олімпіаді Штрольц став володарем унікального досягнення — виграв золото в альпійській суперкомбінації, як і його батько в Калгарі-1988.

Штрольц, який на Олімпіаді в Пекіні став володарем золота в альпійській суперкомбінації та срібла в слаломі, входив до складу збірної Австрії, як і Катаріна Лінсбергер, Катаріна Труппе та Стефан Бреннштайнер.

[ + – ] Фото: AP | Йоханнес Штрольц

У фінальному раунді австрійці виявилися сильнішими за німців. У колекції Штрольця це вже третя медаль Олімпіади-2022.

Заїзд, у якому 29-річний гірськолижник змагався з Олександром Шмідтом із Німеччини, не обійшовся без курьозу. Штрольц загубив один лижний ціпок.

І хоча він прийшов до фінішу пізніше суперника — відставання склало 1,30 секунди — все ж гірськолижник показав необхідний час для загальної перемоги австрійської збірної.

"Добре завершувати виступи на Олімпіаді з медаллю", — сказав в інтерв'ю журналістом Штрольц. який на Іграх у Пекіні повторив досягнення свого батька в аналогічній дисципліні на Іграх у канадському Калгарі в 1988 році, а потім завоював ще дві медалі.

Раніше Фокус повідомляв про тріумфальне повернення Олександри Трусової на Олімпіаді, яка обіцяла ніколи не виходити на лід через те, що здобула срібло, а не золото після довільної програми. Фігуристка повернулася в образі диво-жінки під час показових виступів на Іграх у Пекіні 2022 року.