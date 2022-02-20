Навіть з одним ціпком. Австрійський гірськолижник приніс перемогу збірній на Олімпіаді-2022
Австрієць, який 7 місяців тому працював дорожнім поліцейським, завоював третю медаль у Пекіні.
У неділю, 20 лютого, під час фінального заїзду змішаних гірськолижних команд австрієць Йоганнес Штрольц втратив ціпок, проте допоміг команді завоювати золоту медаль. Про це повідомляє EuroSport.
Минулого року через серію поганих результатів австрійського гірськолижника виключили зі збірної, і він влаштувався працювати поліцейським. Через півроку на пекінській Олімпіаді Штрольц став володарем унікального досягнення — виграв золото в альпійській суперкомбінації, як і його батько в Калгарі-1988.
Штрольц, який на Олімпіаді в Пекіні став володарем золота в альпійській суперкомбінації та срібла в слаломі, входив до складу збірної Австрії, як і Катаріна Лінсбергер, Катаріна Труппе та Стефан Бреннштайнер.
У фінальному раунді австрійці виявилися сильнішими за німців. У колекції Штрольця це вже третя медаль Олімпіади-2022.
Заїзд, у якому 29-річний гірськолижник змагався з Олександром Шмідтом із Німеччини, не обійшовся без курьозу. Штрольц загубив один лижний ціпок.
І хоча він прийшов до фінішу пізніше суперника — відставання склало 1,30 секунди — все ж гірськолижник показав необхідний час для загальної перемоги австрійської збірної.
"Добре завершувати виступи на Олімпіаді з медаллю", — сказав в інтерв'ю журналістом Штрольц. який на Іграх у Пекіні повторив досягнення свого батька в аналогічній дисципліні на Іграх у канадському Калгарі в 1988 році, а потім завоював ще дві медалі.
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