В образі чудо-жінки. Трусова тріумфально повернулася, хоча обіцяла не виходити на кригу (відео)

Нещодавно фігуристка заявила, що ненавидить "фігурку" та пообіцяла завершити кар'єру через те, що не виграла золоту медаль.

Через три після того, як срібна призерка пекінської Олімпіади Олександра Трусова заявила, що "ненавидить цей спорт", пообіцявши "більше ніколи не виходити на лід", вона повернулася в образі чудо-жінки під час показових виступів на Олімпіаді-2022. Про це повідомляє EuroSport.

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Фігуристка викликала фурор в образі "диво-жінки" із зачіскою з численних рудих кісок, за що глядачі удостоїли її оваціями.

Під час виконання довільної програми спортсменка була близька до золотої медалі: їй вдалося п'ять четверних стрибків, що стало історичним досягненням.

Дізнавшись, що її прокат під час довільної програми судді оцінили лише на срібло, Олександра Трусова заявила, що "ненавидить цей спорт" і пообіцяла більше не виходити на лід. Згодом фігуристка пояснила свої емоції тим, що тривалий час не могла перемогти на змаганнях, і що на Олімпіаді-2022 розраховувала на золоту медаль.

"У всіх є золота медаль, а в мене немає", — говорила у сльозах Трусова після оголошення результатів довільної програми.

Раніше Фокус підбивав підсумки Олімпіади в Пекіні, яку Україна завершила лише з однією медаллю. Хоча олімпійську збірну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах, лише Олександр Абраменко завоював медаль. Золотий медаліст минулої Олімпіади у Пхенчхані-2018 у Пекіні завоював срібло.