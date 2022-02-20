В образе чудо-женщины. Трусова триумфально вернулась, хотя обещала не выходить на лед (видео)

Недавно фигуристка заявила, что ненавидит "фигурку" и пообещала завершить карьеру из-за того, что не выиграла золотую медаль.

Спустя три для после того, как серебряная призерка пекинской Олимпиады Александра Трусова заявила, что "ненавидит этот спорт", пообещав "больше никогда не выходить на лед", она вернулась в образе чудо-женщины во время показательных выступлений на Олимпиаде-2022. Об этом сообщает Eurosport.

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Фигуристка произвела фурор в образе "чудо-женщины" с прической из многочисленных рыжих косичек, за что зрители удостоили ее овациями.

Во время исполнения произвольной программы спортсменка была близка к золотой медали: ей удалось пять четверных прыжков, что стало историческим достижением.

Узнав, что ее прокат во время произвольной программы судьи оценили только на серебро, Александра Трусова в сердцах заявила, что "ненавидит этот спорт" и пообещала больше не выходить на лед. Впоследствии фигуристка объяснила свои эмоции тем, что длительное время не могла добиться победы на соревнованиях, и что на Олимпиаде-2022 рассчитывала на золотую медаль.

"У всех есть золотая медаль, а у меня нет", — говорила в слезах Трусова после объявления результатов произвольной программы.

Ранее Фокус подводил итоги Олимпиады в Пекине, которую Украина завершила только с одной медалью. Хотя олимпийскую сборную представляли 45 спортсменами в 12 дисциплинах, только Александр Абраменко завоевал медаль. Золотой медалист прошлой Олимпиады в Пхенчхане-2018 в Пекине завоевал серебро.