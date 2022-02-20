Спецпроект Focus.ua и СК "ІНГО": "Пекинские итоги". Финальный штурм биатлонистов и итоговый медальный зачет

Украина завершает свой путь на Олимпийских играх с одной медалью в активе.

В Пекине завершились зимние Олимпийские игры. Олимпийская сборная Украины, которая была представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах, смогла выиграть только одну медаль — серебро во фристайле завоевал Александр Абраменко.

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Фокус, при поддержке страховой компании "ІНГО", подводит итоги выступления Украины на Олимпиаде-2022. Ранее мы рассказывали о медали Александра Абраменко и попытках украинских биатлонистов попасть на пьедестал в эстафетах.

СК "ІНГО" — официальный страховой партнер Национального Олимпийского комитета Украины.

День 14: рывок Джимы, фиаско Пидручного

[ + – ] Юлия Джима во время гонки на Олимпиаде-2022 Фото: НОК Украины

Украинские биатлонисты имели шанс зацепиться хотя бы за бронзовую медаль в масс-стартах. Первыми в борьбу вступили женщины. Украину в этих соревнованиях представляла Юлия Джима. Украинка стартовала с… падения, но сумела оперативно подняться на ноги и вернуться в борьбу. На первом огневом рубеже Джима допустила один промах, а вот второй прошла без потерь. Дальше в дело вступила погода — каждой из участниц пришлось бороться с сильным порывом ветра. На третьем огневом рубеже Джима допустила два промаха, но на четвертом закрыла все мишени. Финишный круг украинка начинала девятой, но показала отличную ходовую работу, что позволило ей финишировать седьмой. От победительницы, француженки Жюстин Браза-Буше, Джима отстала на 1 минуту и 25 секунд. А от финишировавшей третьей Марте Олсбу Ройзланд отставание украинки составило всего 50 секунд.

Следующими в борьбу вступили мужчины. В масс-старте Украину представляли ветераны Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Их выступление в этом соревновании удачным не назовешь: допустив по 7 промахов, украинцы финишировали в третьем десятке. Дмитрий Пидручный занял 24 место, отстав от победителя на 4 минуты и 1 секунду. Артем Прима пришел к финишу с 28-м результатом, показав отставание от лидера, Йоханнеса Бе почти в 5 минут (4:58.2).

Пожалуй, эти Олимпийские игры в биатлоне для Украины запомнятся отважной борьбой Юлии Джимы, которая сделала все, чтобы попасть на пьедестал, но каждый раз ее подводила точность в стрельбе. У мужчин все силы на трассах Пекина оставили Дмитрий Пидручный и Артем Прима, но этого оказалось недостаточно. Пидручному в этом году исполнится 31, Приме — 35. Высока вероятность, что в Милане, в 2026 году, они уже не помогут украинской сборной. Кто за ними — вопрос открытый. Как показали Игры в Пекине, равноценной замены здесь и сейчас пока не наблюдается.

День 16: Марина Анцыбор и Виктория Олех закрыли Олимпиаду для Украины

[ + – ] Виктория Олех во время гонки на Олимпиаде-2022 Фото: НОК Украины

В заключительный соревновательный день украинские спортсмены участвовали только в лыжных гонках, в женском масс-старте. Лыжные гонки — отдельная боль украинских болельщиков на текущей Олимпиаде, так что особых надежд даже на попадание в топ-15 здесь не было. Марина Анцыбор 30-километровую дистанцию завершила с 37-м результатом, а Виктория Олех финишировала 58-й. Всего в масс-старте приняло участие 65 спортсменок, из которых пять не завершили гонку. Среди них представительница ОКР Наталья Непряева.

Олимпиада-2022: медальный зачет

Олимпийские игры в Пекине выиграла сборная Норвегии. Спортсмены из этой страны выиграли суммарно 37 медалей — 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых. Второе место у команды Германии — 27 медалей (12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых). Замкнули тройку лидеров спортсмены из Китая, в активе которых 15 наград (9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых). Итоговый медальный зачет Олимпиады-2022 представлен ниже. Украина заняла 25-26 место. Три команды идут в зачете ниже Украины: они выиграли только одну бронзовую медаль: Эстония, Латвия и Польша.

[ + – ] Олимпийские игры в Пекине: медальный зачет

Фокус подвел итоги выступления сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине. 45 спортсменов соревновались в 12 дисциплинах, но смогли выиграть только одну медаль.