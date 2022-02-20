Спецпроєкт Focus.ua та СК "ІНГО": "Пекінські підсумки". Фінальний штурм біатлоністів і підсумковий медальний залік

Україна завершує свій шлях на Олімпійських іграх з однією медаллю в активі.

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри. Олімпійська збірна України, представлена 45 спортсменами у 12 дисциплінах, змогла виграти лише одну медаль — срібло у фристайлі завоював Олександр Абраменко.

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Фокус, за підтримки страхової компанії "ІНГО", підбиває підсумки виступу України на Олімпіаді-2022. Раніше ми розповідали про медалі Олександра Абраменка та спроби українських біатлоністів потрапити на п'єдестал в естафетах.

СК "ІНГО" — офіційний страховий партнер Національного Олімпійського комітету України.

День 14: ривок Джіми, фіаско Підручного

[ + – ] Юлія Джіма під час гонки на Олімпіаді-2022 Фото: НОК України

Українські біатлоністи мали шанс зачепитися бодай за бронзову медаль у мас-стартах. Першими в боротьбу вступили жінки. Україну в цих змаганнях представляла Юлія Джіма. Українка стартувала з падіння, але зуміла оперативно піднятися на ноги і повернутися в боротьбу. На першому вогневому рубежі Джіма допустила один промах, а другий пройшла без втрат. Далі у справу вступила погода — кожній з учасниць довелося боротися із сильним поривом вітру. На третьому вогневому рубежі Джіма допустила два промахи, але на четвертому закрила всі цілі. Фінішне коло українка розпочинала дев'ятою, але показала відмінну ходову роботу, що дозволило їй фінішувати сьомою. Від переможниці, француженки Жюстін Брезаз-Буше, Джіма відстала на 1 хвилину та 25 секунд. А від третьої Марти Ольсбу Рейселанн, котра фінішувала, відставання українки склало всього 50 секунд.

Наступними у боротьбу вступили чоловіки. У мас-старті Україну представляли ветерани Дмитро Підручний та Артем Прима. Їхній виступ у цьому змаганні вдалим не назвеш: допустивши по 7 промахів, українці фінішували у третьому десятку. Дмитро Підручний посів 24 місце, відставши від переможця на 4 хвилини та 1 секунду. Артем Прима прийшов до фінішу з 28-м результатом, показавши відставання від лідера Йоганнеса Бо майже в 5 хвилин (4:58.2).

Мабуть, ці Олімпійські ігри в біатлоні для України запам'ятаються сміливою боротьбою Юлії Джіми, яка зробила все, щоб потрапити на п'єдестал, але щоразу її підводила точність у стрільбі. У чоловіків усі сили на трасах Пекіна залишили Дмитро Підручний та Артем Прима, але цього виявилося замало. Підручному цього року виповниться 31, Примі — 35. Висока ймовірність, що в Мілані, 2026 року, вони вже не допоможуть українській збірній. Хто за ними — питання відкрите. Як показали Ігри в Пекіні, рівноцінної заміни тут і зараз не спостерігається.

День 16: Марина Анцибор і Вікторія Олех закрили Олімпіаду для України

[ + – ] Вікторія Олех під час гонки на Олімпіаді-2022 Фото: НОК України

У заключний день змагання українські спортсмени брали участь лише у лижних перегонах, у жіночому мас-старті. Лижні перегони — окремий біль українських уболівальників на поточній Олімпіаді, тому особливих надій навіть на потрапляння до топ-15 тут не було. Марина Анцибор 30-кілометрову дистанцію завершила з 37-м результатом, а Вікторія Олех фінішувала 58-ою. Загалом у мас-старті взяли участь 65 спортсменок, з яких п'ять не завершили гонку. Серед них представниця ОКР Наталія Непряєва.

Олімпіада-2022: медальний залік

Олімпійські ігри в Пекіні виграла збірна Норвегії. Спортсмени з цієї країни виграли сумарно 37 медалей — 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових. Друге місце в команди Німеччини — 27 медалей (12 золотих, 10 срібних і 5 бронзових). Замкнули трійку лідерів спортсмени з Китаю, в активі яких 15 нагород (9 золотих, 4 срібні та 2 бронзові). Підсумковий медальний залік Олімпіади-2022 представлений нижче. Україна посіла 25-26 місце. Три команди йдуть у заліку нижче за Україну: вони виграли лише одну бронзову медаль: Естонія, Латвія та Польща.

[ + – ] Олімпійські ігри в Пекіні: медальний залік

Фокус підбив підсумки виступу збірної України на Олімпійських іграх у Пекіні. 45 спортсменів змагалися у 12 дисциплінах, але змогли виграти лише одну медаль.