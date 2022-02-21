Керлінгіст із США збирає гроші на боротьбу з раком мозку. А волосся жертвує на перуки
Олімпієць з вусами та довгою шевелюрою привертає увагу громадськості до проблеми раку. У дитинстві майбутньому чемпіону не дозволялося відрощувати волосся.
Американський керлінгіст Метт Гамільтон нічого не виграв на Олімпіаді-2022 — матч за бронзу команда США програла Канаді. Як би там не було, 33-річний керлінгіст запам'ятався своєю зачіскою і вусами. Згодом з'ясувалося, що волосся він відрощує спеціально, щоб допомогти вченим, які займаються дослідженнями раку мозку. Про це повідомляє Click on Detroit.
Гамільтон розповів, що коли його батько ніколи не дозволяв носити довге волосся і завжди стежив за тим, щоб він своєчасно відвідував перукарню.
"Я вже був 30-річним одруженим чоловіком, і сказав: "Тату ти більше не можеш мені вказувати, що робити". Це те, чого я завжди хотів", — пояснив спортсмен, який минулої Олімпіади в південнокорейському Пхьончхані завоював золоті медалі.
Але довге волосся — це не лише для того, щоб робити образи. Некомерційна організація Stache Strong, яка проводить дослідження в галузі раку, за допомогою зовнішності олімпійця, що запам'ятовується, вирішила привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Гамільтону запропонували приєднатися до їхнього руху і зробити свій внесок у справу боротьби з раком мозку.
Спортсмен пообіцяв відрізати своє волосся після Ігор і віддати його на виробництво перук для дітей. Таку акцію спортсмен уже влаштовував і після Чемпіонату світу 2021 у Калгарі.
Він пропонує всім небайдужим зайти в його Instagram "hamscurl", натиснути на посилання у біо та пожертвувати гроші. На благодійність також йде половина коштів, отриманих від продажу мерчу.
Кросівки SB Dunk
Шанувальники керлінгу звернули увагу і на взуття Гамільтона. На змаганнях він виступає у яскравих кастомних SB Dunk: спеціально для спортсмена кросівки для скейтборду перетворили на керлінгові. На додаток до взуття Гам носить шкарпетки з персонажами анімаційного серіалу Рік і Морті.
Раніше Фокус повідомляв, що австрійський гірськолижник втратив ціпок під час заїзду, але все ж таки приніс перемогу своїй збірній на Олімпіаді-2022. Йоганнес Штрольц 7 місяців тому працював дорожнім поліцейським, а на Іграх у Пекіні завоював три медалі.