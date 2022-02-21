Керлінгіст із США збирає гроші на боротьбу з раком мозку. А волосся жертвує на перуки

Олімпієць з вусами та довгою шевелюрою привертає увагу громадськості до проблеми раку. У дитинстві майбутньому чемпіону не дозволялося відрощувати волосся.

Американський керлінгіст Метт Гамільтон нічого не виграв на Олімпіаді-2022 — матч за бронзу команда США програла Канаді. Як би там не було, 33-річний керлінгіст запам'ятався своєю зачіскою і вусами. Згодом з'ясувалося, що волосся він відрощує спеціально, щоб допомогти вченим, які займаються дослідженнями раку мозку. Про це повідомляє Click on Detroit.

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Гамільтон розповів, що коли його батько ніколи не дозволяв носити довге волосся і завжди стежив за тим, щоб він своєчасно відвідував перукарню.

[ + – ] Керлінгіст із США [ + – ] Керлінгіст із США [ + – ] Керлінгіст із США [ + – ] Керлінгіст із США Фото: Twitter

"Я вже був 30-річним одруженим чоловіком, і сказав: "Тату ти більше не можеш мені вказувати, що робити". Це те, чого я завжди хотів", — пояснив спортсмен, який минулої Олімпіади в південнокорейському Пхьончхані завоював золоті медалі.

Але довге волосся — це не лише для того, щоб робити образи. Некомерційна організація Stache Strong, яка проводить дослідження в галузі раку, за допомогою зовнішності олімпійця, що запам'ятовується, вирішила привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Гамільтону запропонували приєднатися до їхнього руху і зробити свій внесок у справу боротьби з раком мозку.

Спортсмен пообіцяв відрізати своє волосся після Ігор і віддати його на виробництво перук для дітей. Таку акцію спортсмен уже влаштовував і після Чемпіонату світу 2021 у Калгарі.

[ + – ] США проти Канади. Фінальний турнір Олімпіади-2022 з керлінгу.

Він пропонує всім небайдужим зайти в його Instagram "hamscurl", натиснути на посилання у біо та пожертвувати гроші. На благодійність також йде половина коштів, отриманих від продажу мерчу.

Кросівки SB Dunk

[ + – ] Кастомні кросівки SB Dunk [ + – ] Кастомні кросівки SB Dunk [ + – ] Кастомні кросівки SB Dunk [ + – ] Кастомні кросівки SB Dunk [ + – ] Кастомні кросівки SB Dunk [ + – ] Кастомні кросівки SB Dunk

Шанувальники керлінгу звернули увагу і на взуття Гамільтона. На змаганнях він виступає у яскравих кастомних SB Dunk: спеціально для спортсмена кросівки для скейтборду перетворили на керлінгові. На додаток до взуття Гам носить шкарпетки з персонажами анімаційного серіалу Рік і Морті.

Раніше Фокус повідомляв, що австрійський гірськолижник втратив ціпок під час заїзду, але все ж таки приніс перемогу своїй збірній на Олімпіаді-2022. Йоганнес Штрольц 7 місяців тому працював дорожнім поліцейським, а на Іграх у Пекіні завоював три медалі.