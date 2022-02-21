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Дракон и 7 звезд. Шумахер-младший будет выступать в новом шлеме в честь отца (фото)

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Мик Шумахер, формула 1,
Фото: AP | Мик Шумахер

Дракон олицетворяет силу и мощь. Китайская газета добавила изображение мифического существа в качестве иллюстрации к статье о легендарном немецком гонщике.

Мик Шумахер будет выступать в новом сезоне Формулы-1 в новом защитном шлеме. Так сын решил отдать дань уважения своему отцу Михаэлю. Об этом сообщает The Daily Mail.

Звезда The Haas будет представлять свою команду и в новом сезоне после впечатляющего дебюта, во время которого немец продемонстрировал лучшие показатели, чем его товарищ по команде россиянин Никита Мазепин.

22-летний гонщик попытается привнести чемпионский дух своего отца Михаэля Шумахера, который семь раз выигрывал чемпионаты мира в Формуле-1 — больше, чем кто-либо еще в этом спорте.

Мик Шумахер обновил дизайн своего шлема — теперь на нем изображен китайский дракон — такой же был на шлеме Михаэля. Сейчас это изображение выглядит четче.

Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,
Шлем Мика Шумахера
Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,
Шлем Мика Шумахера
Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,
Шлем Мика Шумахера
Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,
Шлем Мика Шумахера
Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,
Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,
Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,
Шлем Мика Шумахера, формула 1, михаэль шумахер,

Дракон — олицетворение силы. Он был взят из китайской газеты, которая добавила изображение мифического существа в качестве иллюстрации к статье о немецком гонщике.

Защитный шлем Мика Шумахера также будет украшен семью звездами, которые были на шлеме его отца, завоевавшего последний из своих семи чемпионских титулов в 2004 году.

Мик показал свой лучший результат в прошлом сезоне на Гран-при Венгрии, заняв 12 место. Он финишировал в 14 гонках кряду и сошел с трассы только в трех из 22 Гран-при.

Что случилось с Михаэлем Шумахером?

В декабре 2013 года Шумахер вместе с сыном катались на горнолыжной трассе во французских Альпах. Михаэль выехал на неподготовленный склон, споткнулся о камень под снегом и ударился головой о выступ скалы. Шлем от удара раскололся. Спортсмена доставили в больницу и ввели в искусственную кому, в дальнейшем из комы его вывели.

Сообщается, что по состоянию на 2014 Шумахер был прикован к креслу, у него наблюдались проблемы с памятью, и он не мог разговаривать.

Родственники израсходовали на его лечение 24 млн евро, для чего даже продали дом в Норвегии и личный самолет.

В 2020 году некоторые информационные ресурсы опубликовали сведения о том, что состояние Шумахера улучшается, но без каких-либо подробностей.

Ранее Фокус сообщал, что американский керлингист, который запомнился по Олимпиаде в Пекине своими усами и длинной шевелюрой, таким образом привлекает внимание к проблема рака. В детстве отец не разрешал будущему чемпиону отращивать волосы.