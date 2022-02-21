Дракон и 7 звезд. Шумахер-младший будет выступать в новом шлеме в честь отца (фото)

Дракон олицетворяет силу и мощь. Китайская газета добавила изображение мифического существа в качестве иллюстрации к статье о легендарном немецком гонщике.

Мик Шумахер будет выступать в новом сезоне Формулы-1 в новом защитном шлеме. Так сын решил отдать дань уважения своему отцу Михаэлю. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Звезда The Haas будет представлять свою команду и в новом сезоне после впечатляющего дебюта, во время которого немец продемонстрировал лучшие показатели, чем его товарищ по команде россиянин Никита Мазепин.

22-летний гонщик попытается привнести чемпионский дух своего отца Михаэля Шумахера, который семь раз выигрывал чемпионаты мира в Формуле-1 — больше, чем кто-либо еще в этом спорте.

Мик Шумахер обновил дизайн своего шлема — теперь на нем изображен китайский дракон — такой же был на шлеме Михаэля. Сейчас это изображение выглядит четче.

[ + – ] Шлем Мика Шумахера [ + – ] Шлем Мика Шумахера [ + – ] Шлем Мика Шумахера [ + – ] Шлем Мика Шумахера

Дракон — олицетворение силы. Он был взят из китайской газеты, которая добавила изображение мифического существа в качестве иллюстрации к статье о немецком гонщике.

Защитный шлем Мика Шумахера также будет украшен семью звездами, которые были на шлеме его отца, завоевавшего последний из своих семи чемпионских титулов в 2004 году.

Мик показал свой лучший результат в прошлом сезоне на Гран-при Венгрии, заняв 12 место. Он финишировал в 14 гонках кряду и сошел с трассы только в трех из 22 Гран-при.

Что случилось с Михаэлем Шумахером?

В декабре 2013 года Шумахер вместе с сыном катались на горнолыжной трассе во французских Альпах. Михаэль выехал на неподготовленный склон, споткнулся о камень под снегом и ударился головой о выступ скалы. Шлем от удара раскололся. Спортсмена доставили в больницу и ввели в искусственную кому, в дальнейшем из комы его вывели.

Сообщается, что по состоянию на 2014 Шумахер был прикован к креслу, у него наблюдались проблемы с памятью, и он не мог разговаривать.

Родственники израсходовали на его лечение 24 млн евро, для чего даже продали дом в Норвегии и личный самолет.

В 2020 году некоторые информационные ресурсы опубликовали сведения о том, что состояние Шумахера улучшается, но без каких-либо подробностей.

Ранее Фокус сообщал, что американский керлингист, который запомнился по Олимпиаде в Пекине своими усами и длинной шевелюрой, таким образом привлекает внимание к проблема рака. В детстве отец не разрешал будущему чемпиону отращивать волосы.