Дракон і 7 зірок. Шумахер-молодший виступатиме в новому шоломі на честь батька (фото)

Дракон уособлює силу та міць. Китайська газета додала зображення міфічної істоти як ілюстрацію до статті про легендарного німецького гонщика.

Мік Шумахер виступатиме в новому сезоні Формули-1 у новому захисному шоломі. Так син вирішив віддати шану своєму батькові Міхаелю. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Зірка The Haas представлятиме свою команду й у новому сезоні після разючого дебюту, під час якого німець продемонстрував кращі показники, ніж його товариш по команді росіянин Микита Мазепін.

22-річний гонщик спробує привнести чемпіонський дух свого батька Міхаеля Шумахера, який сім разів вигравав чемпіонати світу у Формулі-1 — більше, ніж будь-хто ще в цьому спорті.

Мік Шумахер оновив дизайн свого шолома — тепер на ньому зображений китайський дракон — такий самий був на шоломі Міхаеля. Наразі це зображення виглядає чіткішим.

[ + – ] Шолом Міка Шумахера [ + – ] Шолом Міка Шумахера [ + – ] Шолом Міка Шумахера [ + – ] Шолом Міка Шумахера

Дракон — уособлення сили. Він був взятий із китайської газети, яка додала зображення міфічної істоти як ілюстрацію до статті про німецького гонщика.

Захисний шолом Міка Шумахера також буде прикрашений сімома зірками, які були на шоломі його батька, котрий завоював останній зі своїх семи чемпіонських титулів у 2004 році.

Мік показав свій найкращий результат минулого сезону на Гран-прі Угорщини, посівши 12 місце. Він фінішував у 14 гонках поспіль і зійшов із траси лише у трьох із 22 Гран-прі.

Що трапилося з Міхаелем Шумахером?

У грудні 2013 року Шумахер разом із сином каталися на гірськолижній трасі у французьких Альпах. Міхаель виїхав на непідготовлений схил, спіткнувся об камінь під снігом і вдарився головою об виступ скелі. Шолом від удару розколовся. Спортсмена доставили до лікарні та ввели у штучну кому, надалі з коми його вивели.

Повідомляється, що станом на 2014 рік Шумахер був прикутий до крісла, у нього спостерігалися проблеми з пам'яттю, і він не міг розмовляти.

Родичі витратили на його лікування 24 млн євро, для чого навіть продали будинок у Норвегії та особистий літак.

У 2020 році деякі інформаційні ресурси опублікували відомості про те, що стан Шумахера покращується, але без будь-яких подробиць.

Раніше Фокус повідомляв, що американський керлінгіст, який запам'ятався на Олімпіаді в Пекіні своїми вусами та довгою шевелюрою, так привертав увагу до проблеми раку. У дитинстві батько не дозволяв майбутньому чемпіону відрощувати волосся.