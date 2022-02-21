Обамеянг отличился первым хет-триком за "Барселону" (видео)

Гол, забитый рикошетом от спины Обамеянга, записали на него же. Габонец открыл счет забитым мячам за "сине-гранатовых" и сразу отличился хет-триком.

После крупнейшей с 1993 года победы на "Месталье" "Барселона" поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы Ла-Лиги. В первой 45-минутке выездного матча против "Валенсии" "сине-гранатовые" забили три гола, два из них на счету Пьера-Эмерика Обамеянга, еще один забил Френки де Йонг. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Валенсийцы отквитали один мяч после перерыва, но Педри дальним ударом с рикошетом от спины Обамеянга довел счет до разгромного. Впоследствии этот гол переписали на нападающего, который в зимнее межсезонье пришел в "Барсу" из "Арсенала". Таким образом, на счету габонца первый хет-трик за новый клуб.

Главная проблема "Барселоны" в этом сезоне — реализация голевых возможностей, но в воскресенье на "Месталле" команда в первом тайме воплотила в забитые мячи все свои три подхода.

К слову, Обамеянг забил три мяча в ворота "Валенсии" и в своем предыдущем матче за "Арсенал" в Лиге Европы. Видеообзор матча "Валенсия" – "Барселона" опубликовал официальный YouTube-канал Ла-Лиги.

Это первый разгром, который "Барселона" нанесла сопернику после прихода в команду Хави Эрнандеса. В 19-й предыдущих матчах при новом тренере "сине-гранатовые" забивали и по 3, и по 4 мяча, но разница забитых и пропущенных не доходила до трех мячей.

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