Обамеянг відзначився першим хет-триком за "Барселону" (відео)

Гол, забитий рикошетом від спини Обамеянга, записали на нього. Габонець відкрив рахунок забитим м'ячам за "синьо-гранатових" і відразу відзначився хет-триком.

Після найбільшої з 1993 року перемоги на "Местальї" "Барселона" піднялася на четвертий рядок турнірної таблиці Ла-Ліги. У першій 45-хвилинці виїзного матчу проти "Валенсії" "синьо-гранатові" забили три голи, два з них на рахунку П'єра-Емеріка Обамеянга, ще один забив Френкі де Йонг. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Валенсійці відіграли один м'яч після перерви, але Педрі далеким ударом із рикошетом від спини Обамеянга довів рахунок до розгромного. Згодом цей гол переписали на нападника, який у зимове міжсезоння прийшов у "Барсу" з "Арсеналу". Так, на рахунку габонця перший хет-трик за новий клуб.

Головна проблема "Барселони" цього сезону — реалізація гольових можливостей, але в неділю на "Местальї" команда в першому таймі втілила в забиті м'ячі всі свої три підходи.

До речі, Обамеянг забив три м'ячі у ворота "Валенсії" та в своєму попередньому матчі за "Арсенал" у Лізі Європи. Відеоогляд матчу "Валенсія" — "Барселона" опублікував офіційний YouTube канал Ла-Ліги.

Це перший розгром, який "Барселона" завдала супернику після приходу до команди Хаві Ернандеса. У 19 попередніх матчах із новим тренером "синьо-гранатові" забивали і по 3, і по 4 м'ячі, але різниця забитих і пропущених не доходила до трьох м'ячів.

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