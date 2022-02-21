Обамеянг відзначився першим хет-триком за "Барселону" (відео)
Гол, забитий рикошетом від спини Обамеянга, записали на нього. Габонець відкрив рахунок забитим м'ячам за "синьо-гранатових" і відразу відзначився хет-триком.
Після найбільшої з 1993 року перемоги на "Местальї" "Барселона" піднялася на четвертий рядок турнірної таблиці Ла-Ліги. У першій 45-хвилинці виїзного матчу проти "Валенсії" "синьо-гранатові" забили три голи, два з них на рахунку П'єра-Емеріка Обамеянга, ще один забив Френкі де Йонг. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Валенсійці відіграли один м'яч після перерви, але Педрі далеким ударом із рикошетом від спини Обамеянга довів рахунок до розгромного. Згодом цей гол переписали на нападника, який у зимове міжсезоння прийшов у "Барсу" з "Арсеналу". Так, на рахунку габонця перший хет-трик за новий клуб.
Головна проблема "Барселони" цього сезону — реалізація гольових можливостей, але в неділю на "Местальї" команда в першому таймі втілила в забиті м'ячі всі свої три підходи.
До речі, Обамеянг забив три м'ячі у ворота "Валенсії" та в своєму попередньому матчі за "Арсенал" у Лізі Європи. Відеоогляд матчу "Валенсія" — "Барселона" опублікував офіційний YouTube канал Ла-Ліги.
Це перший розгром, який "Барселона" завдала супернику після приходу до команди Хаві Ернандеса. У 19 попередніх матчах із новим тренером "синьо-гранатові" забивали і по 3, і по 4 м'ячі, але різниця забитих і пропущених не доходила до трьох м'ячів.
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