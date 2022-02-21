Криштиану Роналду позволят уйти из "Манчестер Юнайтед" этим летом

Будущее португальца зависит от того, сумеет ли "МЮ" квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам сезона в Англии.

Руководство "Манчестер Юнайтед" не будет препятствовать уходу из клуба португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает FourFourTwo.

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По мнению журналистов, в случае если футболист захочет покинуть "Олд Траффорд", клуб не будет пытаться его удержать, даже несмотря на то, что по контракту Роналду должен провести еще один год в Манчестере.

Сообщается, что, по мнению боссов клуба, будущее португальца во много зависит от того, сумеет ли клуб квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам сезона в Англии. Если "МЮ" займет место ниже четвертого, это определенно будет означать отъезд Роналду.

Прошлым летом звездный нападающий вернулся в Манчестер спустя 13 лет, уже в статусе одного из величайших футболистов за всю историю игры.

Но, несмотря на то, что португалец забил 9 мячей в 23 матчах, его критиковали за то, что он недостаточно работает на команду.

"Манчестер Юнайтед" сейчас занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, но другие клубы идут следом, стремясь к заветному четвертому лигочемпионскому месту.

Если команда не попадает в четверку, это повлечет за собой ощутимые финансовые потери, и, возможно, в летнее межсезонье "МЮ" не будет слишком уж раскошеливаться на трансферном рынке.

Потеря Роналду может стать весьма ощутимой для команды.

Ранее Фокус сообщал, что Криштиану Роналду плюнул в одноклубника из "Ман Юнайтед" по окончании матча АПЛ. Возможно, это было сделано непреднамеренно. Но плевок попал на спину 19-летнего шведского нападающего, который даже не заметил, что произошло.