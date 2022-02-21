Кріштіану Роналду дозволять піти з "Манчестер Юнайтед" цього літа

Майбутнє португальця залежить від того, чи зможе "МЮ" кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів за підсумками сезону в Англії.

Керівництво "Манчестер Юнайтед" не перешкоджатиме виходу з клубу португальського нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомляє FourFourTwo.

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На думку журналістів, якщо футболіст захоче покинути "Олд Траффорд", клуб не намагатиметься його утримати, навіть попри те, що за контрактом Роналду повинен провести ще один рік у Манчестері.

Повідомляється, що, на думку босів клубу, майбутнє португальця залежить від того, чи зможе клуб кваліфікуватися в Лігу Чемпіонів за підсумками сезону в Англії. Якщо "МЮ" посяде місце нижче за четверте, це означатиме відхід Роналду.

Минулого літа зірковий нападник повернувся до Манчестера через 13 років, уже в статусі одного з найбільших футболістів за всю історію гри.

Але попри те, що португалець забив 9 м'ячів у 23 матчах, його критикували за те, що він недостатньо працює на команду.

"Манчестер Юнайтед" наразі посідає четвертий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Англії, але інші клуби йдуть слідом, прагнучи заповітного четвертого лігочемпіонського місця.

Якщо команда не потрапляє в четвірку, це спричинить відчутні фінансові втрати, і, можливо, в літнє міжсезоння "МЮ" не надто вже розщедрюватиметься на трансферному ринку.

Втрата Роналду може стати дуже відчутною для команди.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду плюнув в одноклубника з "Манчестер Юнайтед" після закінчення матчу АПЛ. Можливо, це було зроблено ненавмисно. Але плювок потрапив на спину 19-річного шведського нападника, який навіть не помітив, що сталося.