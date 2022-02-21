Кріштіану Роналду дозволять піти з "Манчестер Юнайтед" цього літа
Майбутнє португальця залежить від того, чи зможе "МЮ" кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів за підсумками сезону в Англії.
Керівництво "Манчестер Юнайтед" не перешкоджатиме виходу з клубу португальського нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомляє FourFourTwo.
На думку журналістів, якщо футболіст захоче покинути "Олд Траффорд", клуб не намагатиметься його утримати, навіть попри те, що за контрактом Роналду повинен провести ще один рік у Манчестері.
Повідомляється, що, на думку босів клубу, майбутнє португальця залежить від того, чи зможе клуб кваліфікуватися в Лігу Чемпіонів за підсумками сезону в Англії. Якщо "МЮ" посяде місце нижче за четверте, це означатиме відхід Роналду.
Минулого літа зірковий нападник повернувся до Манчестера через 13 років, уже в статусі одного з найбільших футболістів за всю історію гри.
Але попри те, що португалець забив 9 м'ячів у 23 матчах, його критикували за те, що він недостатньо працює на команду.
"Манчестер Юнайтед" наразі посідає четвертий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Англії, але інші клуби йдуть слідом, прагнучи заповітного четвертого лігочемпіонського місця.
Якщо команда не потрапляє в четвірку, це спричинить відчутні фінансові втрати, і, можливо, в літнє міжсезоння "МЮ" не надто вже розщедрюватиметься на трансферному ринку.
Втрата Роналду може стати дуже відчутною для команди.
Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду плюнув в одноклубника з "Манчестер Юнайтед" після закінчення матчу АПЛ. Можливо, це було зроблено ненавмисно. Але плювок потрапив на спину 19-річного шведського нападника, який навіть не помітив, що сталося.