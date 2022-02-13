Кріштіану Роналду плюнув у одноклубника з "Манчестер Юнайтед" після матчу АПЛ (відео)

Йдучи з поля, футболіст плюнув на спину партнера по команді — 19-річного шведського нападника, який навіть не помітив, що сталося.

У матчі англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона" португальська зірка "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, ймовірно, випадково плюнув у партнера по команді Ентоні Еланга. Про це повідомляє Marca.

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"МЮ" знову не вразив і зіграв унічию, але інцидент із плювком Роналду привернув більше уваги вболівальників у соцмережах.

Йдучи з поля, футболіст плюнув на спину партнера по команді — 19-річного шведського нападника.

Але, швидше за все, це випадковість: ніщо не свідчить про те, що нападник "Юнайтед" зробив це зловмисно.

Роналду не забиває вже у 6 матчах за "МЮ"

Гольова посуха Роналду триває вже шосту гру поспіль, а його клуб у боротьбі за четверте лігочемпіонське місце йде на п'ятому рядку турнірної таблиці, поступаючись конкурентам — "Вест Хему" і "Тоттенхему", у яких, до того ж, гра у запасі.

Нагадаємо, що Папі Римському Франциску подарували футболку Кріштіану Роналду. Римський понтифік колекціонує клубні футболки знаменитих футболістів. У нього вже була футболка Мессі з підписом свого відомого співвітчизника. Понтифіку цей предмет футбольного екіпірування передав французький прем'єр-міністр Жан Кастекс під час офіційного візиту до Ватикану.

Причому Мессі подарував Папі свою іменну футболку клубу "ПСЖ", а Роналду — національної збірної Португалії.

Раніше Фокус повідомляв, що цінну серед колекціонерів картку Кріштіану Роналду у футболці "Спортінга" продали на аукціоні за 80 тис. доларів. Таких наклейок/карток з фотографією португальської зірки часів його виступів у Лісабонському "Спортінгу" було випущено всього 200 штук, а в хорошому стані збереглося лише 20.