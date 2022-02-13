Криштиану Роналду плюнул в одноклубника из "Манчестер Юнайтед" после матча АПЛ (видео)

Уходя с поля, футболист плюнул на спину партнера по команде — 19-летнего шведского нападающего, который даже не заметил, что произошло.

В матче английской Премьер-лиги против "Саутгемптона" португальская звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, возможно, случайно плюнул в партнера по команде Энтони Эланга. Об этом сообщает Marca.

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"МЮ" вновь не впечатлил и сыграл вничью, но инцидент с плевком Роналду привлек больше внимания болельщиков в соцсетях.

Уходя с поля, футболист плюнул на спину партнера по команде — 19-летнего шведского нападающего, который даже не заметил, что произошло.

Но, скорее всего, это случайность: ничто не указывает на то, что нападающий "Юнайтед" сделал это злонамеренно.

Роналду не забивает уже в 6 матчах за "МЮ"

Голевая засуха Роналду длится уже шестую игру кряду, а его клуб в борьбе за четвертое лигочемпионское место идет на пятой строчке турнирной таблицы, уступая конкурентам — "Вест Хэму" и "Тоттенхэму", у которых, к тому же, по игре в запасе.

Напомним, что Папе Римскому Франциску подарили футболку Криштиану Роналду. Римский Понтифик коллекционирует клубные футболки знаменитых футболистов. Прежде у него уже была футболка Месси с подписью своего известного соотечественника. Понтифику этот предмет футбольной экипировки передал французский премьер-министр Жан Кастекс во время официального визита в Ватикан.

Причем Месси подарил Папе свою именную футболку клуба "ПСЖ", а Роналду — национальной сборной Португалии.

Ранее Фокус сообщал, что ценную среди коллекционеров карточку Криштиану Роналду в футболке "Спортинга" продали на аукционе за 80 тыс. долларов. Таких наклеек/карточек с фотографией португальской звезды времен его выступлений в лиссабонском "Спортинге" было выпущено всего 200 штук, а в хорошем состоянии сохранилось только 20.