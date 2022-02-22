Изобразил обезьяну с бананом перед темнокожим: форварда сборной Украины дисквалифицировали на год за расизм

Дисквалификация хоккеиста распространяется на любые хоккейные соревнованиях IIHF, в т.ч. матчи на международных турнирах, а также товарищеские и выставочные.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о дисквалификации форварда ХК "Кременчук" и украинской сборной Андрея Денискина. В течение года спортсмен будет отстранен от участия в официальных матчах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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26 сентября 2021 года в матче чемпионата Украины хоккеист изобразил мартышку, поедающую банан, перед американским хоккеистом "Донбасса" Джейленом Смереком.

Комментируя дисквалификацию, представители федерации отметили, что любым проявлениям расизма — будь то жестам, комментариям или действиям, — нет места в хоккее или же где-либо еще. Поведение хоккеиста было названо совершенно недопустимыми.

По словам президента IIHF Люка Тардиффа, несмотря на то, что спортсмен был отстранен от участия в 13 играх своей команды, комиссия решила, что дисквалификацию следует продлить. Таким образом, Денискин в течение еще одного года не сможет принимать участие в любых мероприятиях под эгидой IIHF.

Дисквалификация распространяется на матчи международных турниров, в т.ч. товарищеские и выставочные.

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