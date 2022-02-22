Зобразив мавпу з бананом перед темношкірим: форварда збірної України дискваліфікували на рік за расизм

Дискваліфікація хокеїста поширюється на будь-які хокейні змагання IIHF, у т.ч. матчі на міжнародних турнірах, а також товариські та виставкові.

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) ухвалила рішення щодо дискваліфікації форварда ХК "Кременчук" і української збірної Андрія Денискіна. Протягом року спортсмена буде відсторонено від участі в офіційних матчах. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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26 вересня 2021 року в матчі чемпіонату України хокеїст зобразив мавпу, що поїдає банан, перед американським хокеїстом "Донбасу" Джейленом Смереком.

Коментуючи дискваліфікацію, представники федерації зазначили, що будь-яким проявам расизму — чи-то жестам, коментарям чи діям — немає місця в хокеї або деінде. Поведінка хокеїста була названа абсолютно неприпустимою.

За словами президента IIHF Люка Тардіффа, незважаючи на те, що спортсмена було відсторонено від участі в 13 іграх своєї команди, комісія вирішила, що дискваліфікацію слід продовжити. Таким чином, Денискін протягом ще одного року не зможе брати участь у будь-яких заходах під егідою IIHF.

Дискваліфікація поширюється на матчі міжнародних турнірів, у т.ч. товариські та виставкові.

Раніше Фокус повідомляв, що хокейна збірна Росії програла Фінляндії у фіналі Олімпіади-2022. Уперше в історії фіни стали переможцями олімпійського хокейного турніру. Сьома за рахунком олімпійська медаль хокеїстів із Фінляндії стала золотою.